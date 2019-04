A-Jugend Bundesliga: Handball-Deutschland schaut an diesem Wochenende nach Hamburg, wenn in der Barclaycard-Arena der 45. Sieger des DHB-Pokals ermittelt wird. Quasi nebenan – in der Volksbank-Arena – bestreitet der TV Oyten beim HSV Hamburg sein letztes Auswärtsspiel in dieser Saison. Am 14. April geht die zweite Spielzeit in der Bundesliga für die Truppe von Trainer Thomas Cordes dann mit einem Heimspiel gegen den VfL Bad Schwartau zu Ende. In der Hansestadt treffen die Gäste auf einen Kontrahenten, der noch um den direkten Klassenerhalt kämpft. Als Siebter ist der Zweitliga-Nachwuchs derzeit unter dem Strich. Zwei Zähler beträgt Rückstand auf den HC Bremen und den 1. VfL Potsdam. Thomas Cordes erwartet in Hamburg einen heißen Tanz: „Wollen wir eine Chance haben, dann müssen wir von Beginn an hellwach sein.“ Im Aufgebot der Gäste werden Joost Sanders und Hannes Grittner fehlen, dafür kehrt Robin Hencken nach auskurierter Bänderverletzung zurück. Das Hinspiel in Oyten verlor der TVO knapp – 29:32.

Anpfiff: Sonnabend um 19 Uhr in Hamburg