Sechs Treffer markierte Achims Rückraumspieler Jan Wolters im Auswärtsspiel gegen den ATSV Habenhausen. (Björn Hake)

Nur allzu gerne hätte Tobias Naumann im letzten Auswärtsspiel der Saison 2018/2019 zwei Punkte geholt. Doch daraus wurde nichts. Der Trainer der SG Achim/Baden verlor mit seinem Team mit 26:32 (9:15) beim ATSV Habenhausen. Überraschend war die Niederlage jedoch nicht. Schließlich trat die SG beim Tabellenzweiten der Handball-Oberliga an. „Ein besseres Resultat hätte ich mir aber dennoch gewünscht“, sagte Naumann.

Der Coach der Gäste erklärte allerdings auch, dass die Pleite vollkommen verdient gewesen sei. „Es hat einfach nicht gereicht gegen diesen starken Gegner“, urteilte Tobias Naumann. Dass die Bremer die Begegnung völlig zu Recht gewonnen haben, zeigt der Spielverlauf: Denn der ATSV Habenhausen lag während der gesamten 60 Minuten ständig in Führung. Als acht Minuten gespielt waren, führten die Gastgeber mit drei Toren – 4:1. Die Gäste aus Achim verkürzten auf 3:4, kämpften danach aber vergebens. Der Ausgleich wollte nicht fallen. Die Naumann-Sieben ließ sich laut des Trainers in der Folge ein wenig den Schneid abkaufen. Mit der Folge, dass Habenhausen zur Halbzeitpause komfortabel mit sechs Toren führte (15:9).

SG kämpft sich ran

Nach dem Seitenwechsel sollte aber wieder ein wenig mehr Spannung aufkommen. „Die Jungs haben sich gut zurückgekämpft“, lobte Naumann sein Team. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff war die Führung der Gastgeber auf zwei Tore zusammengeschmolzen. 24:22 stand es nach einem Doppelpack von SG-Linkshänder Max Borchert. „Leider waren wir dann aber nicht in der Lage, dem Spiel eine Wende zu verpassen“, sagte Naumann. Habenhausen zog auf 26:22 davon und brachte den Vorsprung über die Zeit. „Habenhausen war die entscheidende Spur heißer. Wir haben insgesamt zu viele Fehler gemacht“, bilanzierte der Trainer der SG Achim/Baden. Zudem sei seine Mannschaft in der Abwehr nicht immer auf der Höhe gewesen. „Und das darf man sich gegen Habenhausen nun einmal nicht erlauben. Man sollte jetzt aber auch nicht durchdrehen. In Habenhausen kann man nun einmal verlieren“, meinte Tobias Naumann, der mit seinem Team vom siebten auf den achten Tabellenrang abgerutscht ist.

Die Chancen, dem TuS Rotenburg den siebten Platz wieder streitig zu machen, stehen jedoch recht gut. Denn auf die Achimer wartet im letzten Spiel der Serie eine machbare Aufgabe. Am kommenden Sonnabend schließt die SG die Saison 2018/2019 mit einem Heimspiel gegen den SV Beckdorf ab. Der TuS Rotenburg muss zeitgleich beim Tabellendritten TV Bissendorf-Holte antreten. Einen Plan für das letzte Spiel hat sich Tobias Naumann bereits zurechtgelegt. Man wolle gegen den Drittletzten unbedingt siegen, um sich mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause zu verabschieden.