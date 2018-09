Max Borchert ist einziger Linkshänder, der für den TVO in Flensburg spielt. (Hake)

Den Auftakt hatte man sich im Lager des TV Oyten anders gewünscht. Nach einem guten Beginn sei nicht mehr viel zusammengelaufen, blickt Thomas Cordes auf die 20:25-Niederlage beim 1. VfL in Potsdam zurück. Dem Trainer des Jugendhandball-Bundesligisten waren in der Hauptstadt des Landes Brandenburg mit Niko Korda und Timo Blau im Laufe der ersten Halbzeit zwei wichtige Stützen abhandengekommen. Auch die Deckung, so Cordes, habe nicht wie gewohnt funktioniert.

An diesem Wochenende machen sich die „Vampires“ auf den Weg in den hohen Norden. Der aktuelle Gegner hört auf den klangvollen Namen SG Flensburg-Handewitt und kann aus einem großen Spielerpool schöpfen: Rund 25 Akteure stehen für die A-Jugend und das in der 3. Liga spielende Juniorteam zur Verfügung. Als Ziel für diese Saison hat der Klub von der dänischen Grenze einen Spitzenplatz ausgerufen. Beim Saisonstart unterstrich der Bundesliga-Unterbau seine Ambitionen mit einem 36:27-Erfolg gegen den VfL Bad Schwartau. Mit Max Borchert kann Thomas Cordes in Schleswig-Holstein voraussichtlich nur einen Linkshänder aufbieten. Bjarne Niemeyer ist zeitgleich mit der B-Jugend im Einsatz, Kilian Tiller muss krankheitsbedingt passen.

Der Anpfiff ertönt am Sonntag um 14 Uhr in Handewitt.