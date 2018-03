Peter-Michael Sagajewski (links) und Stefan Baum haben schon viele Aufstiege mit dem TV Baden gefeiert. (Björn Hake)

Stefan Baum will seine momentane Gefühlslage gar nicht erst kleinreden. "Zu sagen, ich wäre nicht ganz glücklich mit der Situation, wäre untertrieben", sagt Stefan Baum, Kapitän der Drittliga-Volleyballer vom TV Baden. Wie berichtet, ist für Baum die Saison am vergangenen Sonntag frühzeitig zu Ende gegangen, weil er sich einer Rücken-Operation unterziehen muss. "Ich bin ziemlich traurig, dass ich meine Mannschaft jetzt irgendwie auch im Stich lassen muss", bedauert Baum. "Denn nach unserem langen Weg, den wir gegangen sind, stehen wir jetzt ganz kurz davor, etwas ganz Großes zu erreichen."

Dieses "ganz Große", das kann der TV Baden in zwei Wochen realisieren – und zwar den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Für dieses Ziel muss das Team um Trainer Peter-Michael Sagajewski bekanntlich Rang drei in der Abschlusstabelle belegen. Zwei Spiele warten noch auf den TVB. Zunächst geht es zum Derby gegen die VSG Ammerland. Gewinnen sie diese Partie, könnte am 24. März nach dem Spiel gegen den TSC Gievenbeck in der Lahofhalle die große Sause beginnen. Denn mit einem weiteren Erfolg würde der Gang ins Unterhaus tatsächlich gelingen. "Das wäre für uns alle ein absoluter Traum", sagt Stefan Baum. "Wir haben es selbst in der Hand. Und wenn wir jetzt noch sechs Punkte holen und nicht viele Sätze abgeben, könnte es wirklich klappen", erzählt Baum, der einst beim TV Baden in der Landesliga anfing und an sämtlichen Aufstiegen bis in die 3. Liga beteiligt war.

Operation langfristig geplant

Dass er nun ausgerechnet den größten Erfolg der Klubgeschichte verpassen könnte, bedauert der Kapitän zwar. Doch genauso weiß er, dass seine Situation nicht zu ändern ist. "Es ist schon langfristiger geplant, dass ich mich jetzt operieren lasse", erklärt Stefan Baum. "Ein bisschen Pech ist leider dabei, dass ich nun die beiden letzten Saisonspiele verpasse." Der Mannschaftsführer hat jedoch großes Vertrauen in sein Team. Er glaubt fest daran, dass seine Mitspieler den Zweitliga-Aufstieg auch ohne ihn perfekt machen können. "Da bin ich schon sehr zuversichtlich." Dennoch weiß auch Stefan Baum, dass die beiden noch anstehenden Partien keine Selbstläufer werden – obwohl die Badener jeweils die Favoritenrolle bekleiden. "Zuletzt hat man immer wieder gesehen, dass diese Liga verrückt spielen kann", warnt der Kapitän davor, überheblich zu werden. "Die Jungs müssen diese beiden Spielen mit sehr viel Konzentration angehen."

Dass die Badener den Schlussspurt mit der richtigen Einstellung angehen, dafür wird Trainer Sagajewski sorgen. Der akribisch arbeitende Coach bedauert es, dass er auf seinen Kapitän verzichten muss: "Die Frage, ob Stefan die Saison zu Ende spielen kann, steht schon lange im Raum. Wir verlieren nicht nur unseren Kapitän, sondern auch einen hervorragenden Spieler. Er wird uns auf jeden Fall fehlen", sagt Sagajewski. "Für Stefan ziehen wir für die beiden letzten Spiele Balint Bencsik aus der zweiten Mannschaft nach oben."

Mit Bencsik hat Peter-Michael Sagajewski weiterhin elf Spieler in seinem Kader. Gelingt tatsächlich der Sprung in Liga zwei, sei diese Anzahl zu klein, findet Stefan Baum, der in der neuen Saison wieder auf dem Feld stehen will. "Wir hatten in dieser Saison 22 Spiele, das geht schon an die Substanz. Daher bräuchten wir schon 14 Leute", meint der Kapitän. "Im Kern geht's aber darum, dass wir uns als Mannschaft noch weiterentwickeln." Und das wollen die Badener im besten Fall in der 2. Bundesliga machen.