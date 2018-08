Oak Grove’s Heartfelt ist eines der Pferde, mit denen Harm Lahde nach ganz oben will. (Björn Hake)

Blender/Gijon. Selbstleuchtende Himmelskörper aus sehr heißem Gas und Plasma – das sind Sterne. Und wollen Sportler nach ganz oben kommen, sagt der Volksmund: Sie greifen nach den Sternen. Eben das will auch der Varster Springreiter Harm Lahde. Er will auch nach ganz oben. In seiner Sportart ist der Griff nach den Sternen doppeldeutig. Denn die Weltelite tummelt sich auf Fünf-Sterne-Turnieren, so wie auch Harm Lahde seit rund einem Jahr.

Helsinki, Berlin und nun Gijon. Diese drei Städte haben eines gemeinsam: Sie beherbergen jeweils einmal im Jahr ein Fünf-Sterne-Reitturnier. Auf den Teilnehmerlisten dieser Turniere wird auch der Name Harm Lahde geführt. Und auf den Ergebnislisten taucht er immer weiter weit oben auf. Mit einem zweiten Platz im spanischen Gijon verbuchte Lahde am Mittwoch seinen bisher größten Erfolg auf dem Elite-Niveau. Lange Zeit führte er die am Ende in zwei Abteilungen aufgeteilte Prüfung an, am Ende waren aber doch noch vier Gespanne schneller. Somit blieb dem Reiter in Diensten des RV Aller-Weser der zweite Rang in der zweiten Abteilung.

Zu verdanken hat Lahde diesen großen Erfolg auch seinem Partner im Parcours. In diesem Fall war das die zehnjährige Stute Oak Grove’s Flickering Star. Lahde und Flickering Star waren eines von insgesamt 41 Gespannen, die ohne Fehler blieben – insgesamt waren 122 gestartet. Schneller als Lahde (66,68 Sekunden) waren lediglich sein Landsmann Jörne Sprehe auf Solero (66,47) der Ire Anthony Condon auf Friso (65,72) und der Portugiese António Matos Almeida auf Irene van de Kwachthoeve (64,50).

Diese Turniere, diese Positionen, das ist genau das, was Harm Lahde immer machen will, was er immer wieder erreichen will. Er will dauerhaft mit von der Partie bei der Weltspitze sein, er will Teil davon werden. „Das ist mein Ziel und das von dem Gestüt (Gestüt Eichenhain in Blender, Anm. d. Red.) ebenso. Darum machen wir das Ganze, darum betreiben wir den Aufwand. Ich bin sehr froh über diese Chance“, betont Lahde.

Und die will er nutzen, er setzt alles daran und richtet alles danach aus. Das müsse man auch, wenn einem der Sprung gelingen soll. Denn auf diesem Niveau ist dann doch alles ein Tick anders, ein Tick größer, ein Tick besser, einfach ein Tick mehr. „Solche Springen sind schon gewaltig, nochmals eine andere Nummer“, erzählt Lahde. Und das gelte für den Sport genauso wie für das ganze Drumherum. Die Parcours seien – entsprechend den fünf Sternen – natürlich schwieriger. „Die Fläche ist oftmals sehr klein, da kommt ein Sprung nach dem anderen, das geht sehr schnell, da gibt es kein großes Nachdenken mehr.“ Neben dem Parcours sind natürlich die anderen Reiter ebenfalls zu bezwingen. Und das sind halt nicht irgendwelche. „Egal, wem man Hallo sagt, es ist ein Top-Reiter“, weiß Lahde. Es ist das Konzert der Großen und das kann den einen oder anderen auch einschüchtern. Doch nicht so bei Harm Lahde. „Nein, ich nehme das als Motivation. Es ist großartig und ich habe riesigen Spaß daran, mich mit den Besten zu messen.“

Das Gleiche gelte auch für seine Pferde. Oak Grove’s Celebrity, Oak Grove’s Heartfelt, Oak Grove’s Vogelfrei und Larry – das sind die derzeitigen Spitzenpferde Lahdes: „Mit ihnen bin ich richtig gut aufgestellt.“ Ein Sonderlob erhält Vogelfrei: „Es ist gewaltig, wie er in diese Rolle auf diesem Niveau hineingewachsen ist.“

Doch bei all dem Ehrgeiz und all der Höhenluft: Harm Lahde liebt nicht nur das Niveau der Elite, er liebt einfach das Springreiten generell. „So gerne ich mich mit den Besten messe, genauso gerne reite ich ein fünfjähriges Pferd auf dem Bundesnachwuchschampionat. Es ist für mich einfach ein Kick, wenn ein Pferd gut springt.“ Dabei ist ihm egal, wie alt das Pferd ist, wo er reitet, wie gut die Konkurrenz und wie schwierig der Parcous ist. Naja, fast zumindest. „Okay, schwer macht nochmals etwas mehr Spaß, weil mich dann nochmals mehr der Ehrgeiz packt.“

Dieser Ehrgeiz führte ihn zu seinen Erfolgen und damit auch in das Blickfeld des Bundestrainers Otto Becker. Nach seinem Auftritt in Berlin erhielt Lahde Lob von ihm, auch wenn die Platzierungen noch zu wünschen übrig ließen. Die genaue Analyse übernimmt ohnehin immer Lahde zusammen mit seinem Trainer Toni Haßmann, seines Zeichens dreifacher Derbysieger. Was ihm noch fehle, um die Tür zur Weltspitze nicht nur einen Spalt, sondern gänzlich zu öffnen, seien die Fünf-Sterne-Turniere: „Ich muss einfach noch mehr Erfahrung auf diesem Niveau sammeln.“ Und mit Leistungen wie in Gijon sollte ihm das gelingen, auch bei den kommenden Turnieren eine Einladung zu erhalten. Dann kann der Varster weiter über Turniere wie in Helsinki, Berlin und Gijon reden. Dann kann, sobald er davon spricht, weiterhin das Leuchten in seinen Augen beobachtet werden – so wie bei den Himmelskörper aus sehr heißem Gas und Plasma, nach denen er greifen will.