Schnell und fehlerfrei muss man sein, um im Großen Preis bei Verden International den Sieg davontragen zu können. (Björn Hake)

Manchmal, da freuen sich die anderen mehr als man selbst. So sah es auch am Sonntag beim Großen Preis aus. Alexa Stais blickte nach ihrem Ritt schnell auf die große Leinwand am Rande des Springplatzes im Verdener Stadion. Sie wollte wissen: War ich schneller? Ja, sie war es. Dann senkte sie ihren Blick auf ihr Pferd Quintato und verpasste ihm ein paar anerkennende Klapser. Nun hieß es warten, war sie doch erst die zweite Starterin im Stechen gewesen. Am Tunnel zum Abreiteplatz hin hatte sich Hilmar Meyer postiert und beobachtete den Ritt seines Schützlings. Und die Freude des Morsumers, dem Mentor und Lehrer von Alexa Stais, war eine ausdrucksstärkere. Meyer zeigte die Becker-Faust, sprang die Stufen hinunter und machte sich auf zu seiner Reiterin: „Amazing, really amazing“, beglückwünschte er sie. Meyer und Stais wussten: Nun ist ihnen der Sieg schwer zu nehmen.

Aber noch folgten sieben weitere Reiter, das große Zittern begann für das Morsumer Duo. Einer der Favoriten war Mario Stevens, hatte der Deutsche Meister von 2018 doch bereits in diesem Jahr in Verden bereits vier Springen für sich entscheiden können. Das wusste auch Hilmar Meyer: „Mario ist immer gefährlich.“ Kurz vor Stevens’ Start im Stechen hielt ihn noch kurz Harm Lahde auf und gab ihm ein paar Tipps mit auf den Weg. Stevens blieb fehlerfrei, doch an die Zeit von Alexa Stais kam er nicht heran. Damit stand fest: Die Südafrikanerin ist die Siegerin des Großen Preises, ihr war der große Sprung geglückt. „Lexi hat verdient gewonnen, sie ist stark geritten. Für mich ging es nicht schneller, die Grundschnelligkeit war ausschlaggebend“, analysierte Stevens. Sein Wallach Landano OLD könne in diesem Punkt nicht mit Stais’ 14-jährigem Quintato mithalten. „Besser hätte es nicht laufen können. Dass es jetzt so endete, das ist fantastisch. Letztes Jahr ist sie noch Zweite geworden, diesmal Erste. Zudem hat sich Lexi in allen Springen platzieren können“, zog Hilmar Meyer ein äußerst positives Turnier-Fazit. Damit inbegriffen war auch die Leistung von Stephanie Böhe, die ebenfalls zu den Schützlingen Meyers gehört. Die Reiterin, die für den RV Luhmühlen startet und in Dörverden wohnt, erreichte auch das Stechen im Großen Preis. Ein Abwurf bedeutete für sie und ihren Hannoveraner Wallach Yoghi Platz sechs in der Endabrechnung.

Alexa Stais schnappte sich somit die goldene Schleife vor Mario Stevens. Ausschlaggebend war ihre Zeit von 32,53 Sekunden, die sie für den Stechparcours benötigte und damit 1,13 Sekunden schneller als Stevens war. Doch es ging noch schneller. Tina Deuerer (RV Eppelheim) hatte alle Hindernisse nach 32,29 Sekunden überquert, sich dabei aber einen Abwurf geleistet und landete damit hinter Patrick Stühlmeyer vom RV Oldenburger Muensterland (0 Fehler/33,86 Sekunden) auf Rang vier. Ebenfalls für das Stechen hatte sich Markus Beerbaum aus Thedinghausen qualifiziert, sich in diesem jedoch mit Calle zwei Fehler geleistet.

Einer war auch dem Varster Harm Lahde mit Oak Grove's Laith unterlaufen, jedoch schon im ersten Umlauf des Großen Preises. Dasselbe war ihm tags zuvor auch in der zweiten Qualifikation passiert. „Mein Pferd war nicht ganz so frisch. Vielleicht ist es auch eine Kraftfrage bei einem Achtjährigen, denn beide Fehler unterliefen uns jeweils am Ende“, mutmaßte Lahde. Sein Turnierfazit war dennoch ein sehr positives. Zum einen sicherte er sich mit Oak Grove's Clown den Sieg beim Hannoveraner Springpferde-Championat der fünfjährigen Pferde. Zum anderen gewann er auch die Mittlere Tour. Das alles, obwohl Harm Lahde an diesem Wochenende mit einem kleinen Handicap zu kämpfen hatte und ausschließlich mit Sonnenbrille gesichtet wurde.

Das blinde Duo

Er konnte nicht wie gewohnt sehen, gleiches gilt auch für Lahdes achtjährige Stute Oak Grove's Americana, mit der er in der Mittleren Tour siegte. „Naja, blind sind wir nicht (lacht), aber wir sind beide leicht beeinträchtigt. Mir ist meine Brille kaputt gegangen. Auf meine neue muss ich noch ein paar Tage warten, daher habe ich meine Sonnenbrille auf, da es meine einzige mit Stärke ist. Und Americana hat mal eine Augenentzündung gehabt, dadurch ist ihre Sehkraft auf einem Auge beeinträchtigt. Wie sehr, das kann man nicht sagen.“ Das hinderte das Duo aber nicht daran, sich fehlerfrei in 39,91 Sekunden den Sieg im Finale der Mittleren Tour zu sichern. In der Youngster Tour gelang das Patrick Stühlmeyer mit Diaron OLD (27,67 Sekunden). In dieser Prüfung war Stühlmeyer es, der schneller als Alexa Stais mit Cascada war (Platz fünf/29,41).