Im vergangenen Jahr litt das Lohberg-Turnier noch unter diversen Regengüssen, in diesem Jahr droht eher das Gegenteil. (Björn Hake)

Kirchlinteln. Wir schreiben das Jahr 1947: Die Deckstelle Otersen feiert auf dem Lohberg ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Reitturnier. Der sportliche Wettkampf auf dem idyllisch gelegenen Platz tat es nicht nur den Teilnehmern an, auch den Verantwortlichen des RV Graf von Schmettow – damals noch "Club der Pferdefreunde Otersen". In ihnen reifte die Idee, selbst ein solches Turnier ausrichten zu können. Gesagt, getan: Pfingsten 1948, das erste offizielle Lohberg-Turnier war geboren.

70 Jahre später gibt es Verein sowie Turnier noch immer und dementsprechend steht nun der runde Geburtstag an. In den 1950er und 1960er Jahren hatte zwar teils der Kreisreiterverband die Ausrichtung übernommen, doch es lief immer unter dem Namen Lohberg-Turnier. Und der Stellenwert des Turniers könnte für den RV Graf von Schmettow nicht größer sein. "Es ist der Grundstock unseres Vereins", betont die neue Vorsitzende Frauke Dettmer, "immerhin ist das Turnier ja auch weit über die Kreisgrenze hinweg bekannt".

In diesen Tenor stimmt auch Sportwartin und Dressurreiterin Jessica Reinauer ein: "Es dreht sich das ganze Jahr alles um das Turnier, es ist daher unser absolutes Highlight." Die 70. Auflage wurde zudem zum Anlass genommen, um einige Änderungen vorzunehmen. So findet das Turnier zwar traditionsgemäß am ersten Juli-Wochenende statt, doch fällt der Startschuss diesmal bereits am Donnerstag. Der frühere Beginn ist aber nicht die einzige Neuerung: Am Freitag steht eine Youngster-Springprüfung der Klasse S auf dem Programmplan, ebenso ein L-Springen mit steigenden Anforderungen. Es folgen mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse M am Sonnabend und einer Oldie-Dressurprüfung der Klasse L am Sonntag zwei weitere neue Wettbewerbe.

Passend zur Weltmeisterschaft in Russland darf auch auf dem Lohberg Fußball nicht fehlen. In Kombination beider Sportarten steht am Sonntag der Jux-Springwettbewerb an. Während ein Reiter einen Parcours bewältigt, kann sein Teamkollege an einer Torwand mit Treffsicherheit Zeitgutschriften sammeln. Langeweile sollte bei 36 Prüfungen und knapp 1500 Nennungen nicht aufkommen. Vorfreude seitens des Veranstalters herrscht auch einmal mehr bezüglich des Fohlenchampionats, bei dem am Sonntag bis zu 20 ausgewählte Fohlen aus den Pferdezuchtvereinen Achim, Aller/Leine, Landesbergen, Rotenburg-Sottrum, Thedinghausen und Verden erwartet werden. Der Beginn ist für 13 Uhr vorgesehen. Anschließend steht auf dem Hauptplatz das S**-Springen mit Siegerrunde an. Favoriten auf den Sieg gibt es wieder reichlich, wie etwa Imke Harms, Mynou und Mylene Diederichsmeier, Anja-Sabrina Heinsohn, Bernd Rubarth, Carsten Titsch, Dennis Schlüsselburg, Carsten Biermann oder Harm Lahde – sie alle haben gemeldet.

Das Gegenteil zur 69. Auflage

Im vergangenen Jahr hatten auch viele Reiter gemeldet, dann aber doch von einem Start bei der 69. Auflage abgesehen. Der Grund: Reichlich Regengüsse am Vortag sowie am ersten Turniertag. Das schreckte einige Reiter trotz der am Ende guten Bodenverhältnisse ab. Beim Jubiläumsturnier sollte der RV Graf von Schmettow kein Problem mit dem Regen bekommen, eher eines ohne. "Das Wetter soll dieses Jahr zum Glück gut werden. Diesmal haben wir eher die Befürchtung, zu wenig Wasser zu haben, deswegen fahren wir schon extra welches zu den Plätzen", erzählt Jessica Reinauer. Darum kümmert sich ein ganzes Team, wie sich auch der ganze Verein um das gesamte Turnier kümmert. Immerhin geht es ja auch um den Grundstock des Vereins.