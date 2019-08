Nick Zander markierte bei Verdens Heimsieg gegen Hedendorf beide Tore für seine Mannschaft. (Björn Hake)

Verden. Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt haben die Landesliga-Fußballer des FC Verden 04 ihr Heimspiel gegen den VSV Hedendorf/Neukloster mit 2:1 (0:0) gewonnen. Damit machte die Elf aus der Reiterstadt den im Vorfeld von Trainer Frank Neubarth erhofften „Bombenstart“ mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt.

„Ich kann meine Jungs nur loben. Waren wir beim Auftaktsieg in Stade noch unheimlich effektiv, so waren heute andere Tugenden gefragt. Die Jungs haben sich gegen viele Widerstände, wie einen starken Gegner und die große Hitze, gestemmt und alles rausgehauen“, erklärte Neubarth, der zunächst einen schwungvollen Auftakt seiner Mannschaft erlebte. Katip Tavan nach einem feinen Diagonalball von Philipp Breves sowie Steen Burford nach einem Zuspiel von Richard Sikut brachen in der Anfangsphase jeweils über die linke Seite durch, fanden aber im Zentrum keinen Abnehmer. Ab Spielminute 15 kam ein Bruch ins bis dato ordentliche Spiel der Platzherren. Eingeladen durch Verdener Fehler im Spielaufbau tauchten die Gäste nun immer häufiger vor dem Tor von FC-Keeper Stefan Wöhlke auf, der das Glück auf seiner Seite hatte, als ein Versuch von VSV-Angreifer Jan-Hendrik Scheppeit ans Aluminium klatschte (22.).

Direkt im Anschuss an die erste Trinkpause blieb Wöhlke im direkten Duell gegen Scheppeit siegreich, als er diesen entscheidend nach Außen abdrängte (25.). Und abermals Scheppeit verpasste in der Nachspielzeit mit einem Kopfball nur hauchdünn einen Torerfolg. „Das torlose Remis zur Pause war für uns sicherlich etwas glücklich. Auch nach dem Seitenwechsel brauchten wir erst einen Wachmacher, um wieder aktiver zu werden“, analysierte Frank Neubarth, der nach einem zurecht aberkannten Abseitstor der Gäste reagierte und umstellte (50.). Nick Zander agierte nun als alleinige Spitze. Thomas Celik stärkte im Mittelfeld das Zentrum, wodurch Verdens Spiel nun wieder deutlich stabiler wirkte. In der 68. Minute erlaubte sich Hedendorfs Tobias Schroeder ein klares Frustfoul gegen Thomas Celik. Mit der Gelben Karte von Schiedsrichter Yannick Leinfels (Hagen) war Schroeder noch gut bedient.

Eine weitere Strafe folgte aber umgehend, denn aus dieser Situation entstanden nacheinander mehrere Standardsituationen. Beim dritten Versuch fand Philipp Breves mit seinem punktgenauen Eckball Nick Zander, der wuchtig zum 1:0 einköpfte (70.). Nur sieben Minute später sorgte das Duo auch für das 2:0, als Zander einen langen Ball über die Abwehr von Breves aufnahm und erfolgreich abschloss. Selbst das 3:0 lag dann in der Luft, als Thomas Celik sich mit einer Einzelaktion durchsetzte, das Auge hatte für Jonas Austermann, der jedoch am gegnerischen Torhüter hängen blieb (80.).

Die Gäste kamen erst in der 88. Minute zum Anschluss. Nach einem Freistoß sprang Sven Holst höher als Torhüter Stefan Wöhlke und nickte den Ball in die Maschen. Anschließend kam der Aufsteiger aber nicht mehr zu einer Ausgleichschance, während Tavan auf der Gegenseite nach toller Vorarbeit von Thomas Celik am Pfosten scheiterte. „Der Gegner hat es uns nicht leicht gemacht. Sie standen sehr kompakt und bei ihren Kontern mussten wir immer auf der Hut sein. Letztlich haben wir uns für unseren Aufwand belohnt. Es war klasse und hat Spaß gemacht, es von außen zu begleiten“, freute sich Frank Neubarth.