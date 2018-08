Arne Westermann traf zwar im Elfmeterschießen für Riede, doch damit war er der einzige Schütze seines Teams. (Björn Hake)

Was zieht jemand, der stolz auf jemand anderes ist? Den Hut. Und Stephan Hotzan wurde am gesamten Wochenende nicht mit Hut gesichtet. Der Grund: Der Coach war stolz auf seine Mannschaft. Die Achtung ihres Trainers haben die Fußballer vom MTV Riede erhalten, obwohl sie im Bezirkspokal-Achtelfinale ausgeschieden sind. Mit 2:4 mussten sie sich nach Elfmeterschießen dem VSV Hedendorf/Neukloster beugen. Zur Halbzeit waren keine Tore gefallen, nach 90 Minuten waren es zwei.

Die Trainer verwiesen immer wieder darauf, da die ersten Pokalrunden noch weit vor der Saison stattfinden, zählt in den Partien lediglich die Weiterentwicklung, weniger das Ergebnis. Zwar steht der MTV mittlerweile kurz vor Saisonstart, das Ausscheiden trübte die Stimmung des Coaches dennoch nicht entscheidend. Warum? Weil er gesehen hatte, was er sehen wollte. "Natürlich wollte ich auch gewinnen und klar bin ich etwas enttäuscht, weil wir ausgeschieden sind. Aber im Fokus stand weiterhin, dass die Jungs spielerisch und konditionell den nächsten Schritt machen. Und den haben sie gemacht", lobte Hotzan, der seine Mannen für den Saisonstart in der Bezirksliga Lüneburg 3 am Sonntag, 12. August, gegen den Heeslinger SC II gewappnet sieht.

Gewappnet war seine Truppe auch auf den Pokalfight. "Wir haben so etwas wie ein kleines Trainingslager eingelegt, indem wir am Freitagabend und am Samstagmorgen trainiert und dann Samstagnachmittag gespielt haben", berichtete Hotzan. Doch in der Anfangsphase hatten die Rieder Probleme und zugleich Glück. Bereits in der ersten Spielminute rettete deren Pfosten. Zudem entschärfte Keeper Marcel Bremer zwei Fernschüsse. Erst nach einer guten Viertelstunde fand der MTV zu seinem Spiel. Doch wie der Gegner ließ auch Riede Chancen liegen.

Halbzeit zwei war das Ebenbild der ersten. Wieder gehörte die erste Chance den Gästen, wieder direkt nach Anpfiff. Diesmal rettete Bremer. Dieser Parade attestierte Hotzan das Format Weltklasse. "Den hätten nicht mal alle Bundesliga-Keeper gehalten", kommentierte Riedes Coach den abgewehrten Kopfball aus sechs Metern. Die nächste Superlative aus Hotzans Sicht folgte in Minute 78: Torben Schumacher nahm eine Flanke aus 18 Metern volley und versenkte den Ball im Kasten. "Das war das Traumtor des Monats." Doch es war zugleich auch das 1:1, denn gerade mal 60 Sekunden zuvor war Hedendorfs Felix Arlt erfolgreich gewesen.

Beide Mannschaften legten es im Anschluss zwar nicht auf ein Elfmeterschießen an, doch für weitere zwingende Aktionen fehlte den Spielern die nötige Energie bei den hohen Temperaturen. Dementsprechend musste die Entscheidung vom Punkt gefunden werden. Und von vier Rieder Schützen verwandelte lediglich Arne Westermann. Torben Meyer, Torben Maass und Hendrik Meyer scheiterten. "Ich laufe dennoch den ganzen Abend ohne Hut herum". Mit diesen Worten vollendete Stephan Hotzan sein Fazit.