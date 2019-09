Torben Rodel feierte mit dem JFV Verden/Brunsbrock den zweiten Saisonsieg. (Björn Hake)

Kirchlinteln. Den A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock ist in der Fußball-Niedersachsenliga der zweite Saisonsieg gelungen. Auf eigenem Platz gewann das Team vom verantwortlichen Co-Trainer Andreas Müller gegen den MTV Treubund Lüneburg mit 2:0 (1:0).

Schon in der Anfangsphase hatten beide Teams ihre Chancen. Verpasste Linus Baselt das 1:0 nur knapp (3.), musste JFV-Keeper Sebastian Grimm nur zwei Minuten später mit einer starken Parade einen Gegentreffer verhindern. Nachdem Torben Rodel und abermals Linus Baselt vergaben, führte ein Strafstoß zum 1:0. Malte Postler verwandelte einen Handelfmeter zum Halbzeitstand (41.). Auch das 2:0 ging auf das Konto von Postler, der einen Eckball direkt verwandelte (64.). Kurz zuvor zeigte Sebastian Grimm bei einer Doppelchance der Gäste wiederum tolle Paraden und bewahrte sein Team vor dem Ausgleich. In der Schlussphase scheiterte Juri Hestermann mit einem Schuss nur an der Latte, während auch die Gäste Pech hatten, als der Ball gegen den Pfosten klatschte (90.). „Dank einer starken und geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir uns den Heimsieg verdient", sagte Andreas Müller.