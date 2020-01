Vor etwas mehr als vier Jahren lief Pedro Güthermann (l.) noch in einem Testspiel für Werders U23 gegen den TB Uphusen auf. (nph / Ewert)

Dass sich der Kader des TB Uphusen während der Winterpause verändern wird, zeigte sich schon seit Längerem. Nun hat der Sportliche Leiter des Fußball-Oberligisten, Florian Warmer, die nächsten Neuzugänge bekanntgegeben. Demnach schließen sich Pedro Güthermann und Mathis Wellmann dem Klub aus dem Achimer Westen an.

Beide Spieler, die den TBU beim Erreichen des erneuten Klassenerhalts in der Oberliga Niedersachsen helfen sollen, sind noch jung. Güthermann feierte im vergangenen Monat seinen 23. Geburtstag, Wellmann ist 20 Jahre alt. „Ja, unser Kader wird jünger. Das ist der Weg, den unser Trainer Achim Hollerieth gehen will und dabei unterstützen wir ihn voll“, sagt Florian Warmer über die Kadergestaltung in diesem Winter.

Obwohl die beiden aktuellen Neuzugänge jung sind, haben sie während ihrer Laufbahn schon einiges erlebt. Mathis Wellmann kommt auf Leihbasis vom BSV Rehden. Für den Klub aus dem Diepholzer Südkreis lief der 20-Jährige in dieser Saison zweimal in der Regionalliga Nord auf. „Er bleibt erst einmal bis zum Sommer bei uns. Danach werden wir sehen, wie es weitergeht“, sagt Warmer, der von den Qualitäten Wellmanns überzeugt ist. „Er spielt auf der Sechserposition. Mathis soll bei uns vor allem Praxis sammeln, kann uns aber auch auf jeden Fall weiterhelfen.“

In der Regionalliga hat auch Pedro Güthermann schon gespielt, allerdings in Bayern. Dort lief er für den 1. FC Schweinfurt 05 auf. „Seine fußballerische Ausbildung hat er aber in der Jugend von Werder Bremen absolviert“, sagt Warmer über den Außenbahnspieler. „Pedro hat das letzte halbe Jahr pausiert, hinterließ aber bei uns im Training einen sehr guten Eindruck.“