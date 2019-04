Niklas Wallrabe wechselt von der HSG Schwanewede/Neuenkirchen zum TV Oyten. (Kowalzik)

Seit Sonntag ist die Saison 2018/2019 in der Jugendhandball-Bundesliga Geschichte. Der TV Oyten hat die Spielzeit auf Rang zehn abgeschlossen. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt dem Team aber nicht. Denn in wenigen Wochen steht die Qualifikationsrunde für die neue Serie an. Der TVO will zum dritten Mal in Folge das Ticket fürs Oberhaus lösen. Während der Aufstiegsrunde wird nicht nur der Trainer neu sein – für Thomas Cordes übernimmt Marc Winter das Kommando. Winter gab jetzt bekannt, dass er zwei neue Spieler nach Oyten gelotst hat: Niklas Wallrabe und Jonas Brandenburg wollen sich mit dem TV Oyten den Traum von der Bundesliga erfüllen. Wallrabe kommt von der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in den Kreis Verden. Brandenburg trug zuletzt das Jersey des TSV Wietzendorf.

Marc Winter ist überzeugt, dass beide sein neues Team auf Anhieb verstärken. Niklas Wallrabe, der in der Saison 2018/2019 für die A-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in der Landesliga gespielt und 126 Tore erzielt hat, ist laut Winter im Rückraum variabel einsetzbar. Aufmerksam geworden ist er auf Wallrabe aber nicht während eines Jugendspiels. „Aufgefallen ist er mir, als er mit der zweiten Herren von Schwanewede beim TV Oyten gespielt hat“, erzählt Winter. Wallrabe trat während der Begegnung viermal als Torschütze in Erscheinung.

Der zweite Neuzugang soll hingegen die Lücke auf Linksaußen füllen, die durch altersbedingte Abgänge beim TVO entstanden ist. „Jonas Brandenburg ist aber kein Spieler für die Breite, sondern eine echte Verstärkung“, sagt Winter. In dieser Saison hat der A-Jugendliche für Wietzendorf in der Landesliga 164-mal getroffen.