Gegen den Moerser SC hat Fabio Bartolone den TVB durch gutes Coaching zum Sieg geführt. Der soll nun auch gegen Bocholt her. (Björn Hake)

Baden. Der Lärm ist ohrenbetäubend gewesen, als der TV Baden im letzten Spiel des Jahres 2018 den Moerser SC in der Lahofhalle empfing. Er dröhnte jedoch nicht nur aus den Lautsprechern. Es waren die Zuschauer, die den TVB in der entscheidenden Phase nach vorne peitschten und zum nicht für möglich gehaltenen Fünfsatzerfolg trugen. Dieselbe Unterstützung wünschen sich die Zweitliga-Volleyballer auch an diesem Sonntag, wenn der TuB Bocholt zum ersten Spiel des Jahres 2019 und Rückrundenauftakt in Baden gastiert (Anpfiff um 16 Uhr). Denn für den Aufsteiger geht der Abstiegskampf im Unterhaus weiter.

Das Spiel gegen Moers ist bei den Badenern noch immer präsent. Zu prägend ist diese dramatische und emotionsgeladene Partie gegen den ehemaligen Erstligisten und Europapokalsieger gewesen. Danach ging es für den TV Baden in die Weihnachtspause. Sie habe ein wenig zur Unzeit stattgefunden, findet Fabio Bartolone noch heute. „Gerade, als wir unseren besten Moment hatten, kam die Unterbrechung. Wir hätten gerne weitergespielt. So sind wir nicht im Rhythmus geblieben. Aber so ist es nun einmal, anderen Teams geht es auch so. Jetzt sind wir aber alle froh, dass die Pause vorüber ist“, sagt der Coach des TV Baden.

Trainigslager im Lahof eingelegt

Die Pause hat Bartolone ausgiebig genutzt, um vor dem Rückrundenstart richtig durchzuatmen und neue Kräfte zu sammeln. Der Trainer verbrachte einige Tage in seiner Heimat Italien. Seine Spieler durften auch ein bisschen Abstand vom Volleyball nehmen, sollten sich aber auch selbst in Form halten. Im neuen Jahr ging es dann aber wieder an die Vorbereitung für die kommenden Aufgaben. „Wir haben unter anderem ein kurzes, zweitägiges Trainingslager in Baden eingelegt, weil die Pause schon etwas länger war“, sagt Fabio Bartolone. „Jetzt sind aber alle Spieler wieder bei 100 Prozent.“

Bei 100 Prozent ist auch das Selbstvertrauen der Badener. Das wird deutlich, wenn der Coach über das Ziel für das erste Spiel des Jahres spricht: „Wir wollen 2019 da weitermachen, wo wir 2018 aufgehört haben. Es wäre schön, wenn wir an die Leistung aus dem Spiel gegen Moers anknüpfen. Gelingt uns das gegen Bocholt, stehen die Chancen sehr gut, dass wir auch diese Partie gewinnen.“ Darüber hinaus sind die Badener auf Revanche aus. Denn schließlich haben sie das Hinspiel – es war der allererste Auftritt des TVB in der 2. Bundesliga – mit 2:3 verloren.

Tabellarisch gesehen sind allerdings die Bocholter in der Favoritenrolle. Der TuB steht mit 19 Punkten auf Rang sechs. Das Bartolone-Team ist mit zwölf Zählern Neunter. Von einer klaren Rollenverteilung will man in Bocholt jedoch nichts wissen. Denn der starke Auftritt des TV Baden gegen den Moerser SC hat sich auch bis nach Westfalen herumgesprochen. „Die Badener haben sich im Laufe der Hinrunde enorm gesteigert und halten gut in der Liga mit“, sagt Sven Böhme, Co-Trainer des TuB Bocholt. „Sie sind für den Abstieg gut gerüstet.“ Doch bei allem Lob für den kommenden Gegner, kommt der TuB an die Weser, um auch den zweiten Vergleich mit dem TV Baden zu gewinnen. „Für uns selbst läuft die Saison ebenfalls gut“, findet Sven Böhme. „Wir hatten zudem das Glück, dass wir am 22. Dezember noch beim CV Mitteldeutschland spielen durften und zudem ein Testspiel gegen eine kanadische Universitätsmannschaft absolviert haben. So sind wir im Spielrhythmus geblieben.“

Aber auch dieser Vorteil bringt Böhme nicht dazu, einen Favoriten zu nennen: „Die Liga ist in dieser Saison sehr viel ausgeglichener als früher. Zudem haben wir uns gegen Teams, die unter uns in der Tabelle stehen, schon mehrmals schwergetan.“