Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx (XYZ)

Oyten. Jetzt dürfen die Handballerinnen des TV Oyten durchatmen. Am drittletzten Spieltag hat der Drittligist den Klassenerhalt endgültig perfekt gemacht. Der TVO spielte am Sonntag vor heimischer Kulisse 27:27 (16:14) gegen das Spitzenteam HSG Jörl DE Viöl. Mit diesem Remis schnappte sich der TVO den einen noch fehlenden Zähler.

Die Oytenerinnen hätten den Klassenerhalt auch schon am Sonnabend feiern können. Allerdings gewann der MTV Altlandsberg mit 17:16 gegen den TSV Travemünde und behielt damit die Möglichkeit, Oyten in der Tabelle doch noch abzufangen und auf Rang 14 zu schicken, der wohl zum Relegationsplatz wird. Besonders brisant: Am kommenden Spieltag muss der TVO in Altlandsberg antreten. Doch nun wird die Partie für die „Vampires“ nicht zum Nervenspiel. Sie können befreit nach Brandenburg fahren. „Zum Glück müssen wir uns jetzt nicht mehr damit beschäftigen, dass auf uns eine Zitterpartie hätte warten können“, sagte Oytens Trainer Sebastian Kohls.

Jana Kokot jubelt im Fallen

Wie groß die Erleichterung beim TV Oyten tatsächlich gewesen ist, war anhand der Reaktion von Jana Kokot nach der Begegnung zu sehen. Nachdem Liv Süchting zwölf Sekunden vor dem Schlusspfiff zum 27:27 getroffen hatte, bekamen die Gäste aus Schleswig-Holstein noch einmal die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Die HSG musste siegen, um weiterhin gute Karten im Meisterschaftskampf zu haben. Doch es blieb beim Unentschieden. Kristin Machau führte nach dem Abpfiff einen direkten Freiwurf aus. Jana Kokot blockte den Ball. Oytens Kreisläuferin riss im Fallen die Arme nach oben und bejubelte den nun besiegelten Klassenerhalt.

Ein Garant für den Teilerfolg ist am Sonntag Oytens Torhüterin Romina Kahler gewesen, die über die gesamte Spielzeit im Kasten der „Vampires“ stand. „Romina hat eine gute Partie gezeigt. Es gab überhaupt keinen Grund, im Tor zu wechseln“, meinte Sebastian Kohls. Romina Kahler war nach der Begegnung erschöpft – aber mindestens genauso glücklich. „Die Erleichterung ist natürlich riesig“, sagte die Keeperin. „Wir wollten heute unbedingt diesen einen Punkt gewinnen. Es ist nicht unser bestes Spiel gewesen. Aber der Kampf und die Leidenschaft haben gestimmt.“ Obwohl der Ligaverbleib nun perfekt ist, wolle man am kommenden Wochenende wieder alles geben. Kahler: „Jetzt fahren wir nach Altlandsberg und wollen dort gewinnen.“

Gegen die HSG Jörl DE Viöl hätte es sich der TV Oyten allerdings auch ein wenig einfacher machen können. Besonders in Durchgang zwei: Die Gastgeberinnen lagen acht Minuten vor Spielende mit 25:22 in Führung. Dieses Drei-Tore-Polster sollte aber nicht reichen. Im Angriff wollte der Kohls-Sieben lange Zeit nichts gelingen, und in der Deckung wurde den Gästen immer wieder eine Lücke angeboten. Die Folge: Drei Minuten vor Schluss traf Machau zum 25:25. Sabrina Maier brachte die HSG kurz darauf sogar in Führung. Danach nahm die Spannung zu. Kea Drewes traf zum 26:26, wenige Sekunden später Machau zum 27:26 für Jörl. Doch der Treffer von Liv Süchting und der Block von Jana Kokot ließen die „Vampires“ dann doch jubeln.

„Unser Gegner hatte heute eine sehr hohe Qualität“, lobte Sebastian Kohls die HSG Jörl DE Viöl. „Wir haben versucht, das Tempo niedrig zu halten und so ein bisschen Schläfrigkeit ins Spiel zu bringen. Von unserer Seite war es sicher nicht die beste Leistung. Das war diesmal aber auch nicht so wichtig.“ Allein der Gewinn des einen noch fehlenden Punktes stand beim TV Oyten im Fokus. Und der ist dem Team jetzt nicht mehr zu entreißen.