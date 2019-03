Ole Jacobsen erzielte für die SG Achim/Baden II den Siegtreffer. (Björn Hake)

Neerstedt. Die SG Achim/Baden II ist wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga der Männer. Durch einen 25:24 (12:13)-Überraschungserfolg beim Tabellendritten TV Neerstedt hat sich die Oberliga-Reserve bis auf einen Zähler an den TV Langen, der aktuell auf dem Relegationsplatz steht, herangeschoben. Fünf Partien bleibt der SG Achim/Baden II jetzt noch, um sich am TVL doch noch vorbeizuschieben.

Nach einer Fünf-Tore-Führung (20:15/46.) war es in der Schlussphase noch einmal eng geworden. Schlussendlich sicherten Sören Meier und Ole Jacobsen der Spielgemeinschaft beide Punkte. „Moritz Schlebusch hat es in der Abwehr herausragend gemacht und vorne hatte Noah Zilz eine tolle Quote“, hob Achims Trainer Florian Schacht zwei Akteure hervor. Fünfmal traf Rechtsaußen Zilz an seinem 21. Geburtstag ins Schwarze.

Besserer Beginn der Gastgeber

Zunächst sah es in der Gemeinde Dötlingen allerdings so aus, als sollten die von Björn Wolken trainierten Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht werden: 10:6 lautete das Resultat nach einem Treffer von Andrej Kunz (19.). „Hendrik Obermeyer hat in dieser Phase mit einigen Paraden einen noch höheren Rückstand verhindert“, lobte Schacht seinen Keeper. Fortan sollten sich einige Auswechslungen bei den Gästen auszahlen. Mit dem letzten Treffer in Halbzeit eins brachte Arne Zschorlich die Gäste bis auf ein Tor heran. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit habe er dann nur seine Mannschaft spielen gesehen, meinte Florian Schacht. Entschieden war das Match nach dem Treffer von Noah Zilz zum 20:15 allerdings noch nicht. In der Schlussphase lag der TV Neerstedt sogar noch zweimal in Führung – letztmals beim 24:23 (54.) durch den achtfachen Torschützen Mario Reiser. Meier und Jacobsen verpassten dem Spiel dann aber eine weitere Wende.

„Wir sind weiter auf einem guten Weg und müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen“, betonte Schacht. Derweil zeigte sich Björn Wolken enttäuscht von der Vorstellung seiner Mannschaft. „Glückwunsch an die Achimer. Die SG ist als Mannschaft aufgetreten und hat zu Recht gewonnen.“