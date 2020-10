Anton Strodthoff brachte den TV Oyten zwischenzeitlich in Führung, musste aber in der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt vom Feld. (Björn Hake)

Der Negativlauf des TV Oyten in der Fußball-Bezirksliga hält weiter an. Die Elf von Trainer Axel Sammrey musste sich im Nachholspiel auch dem SV Vorwärts Hülsen geschlagen geben. Nach 90 Minuten stand es 2:4 (2:1) aus Oytener Sicht. Damit hat der TVO auch das siebte Saisonspiel verloren.

Axel Sammrey sah trotz der Pleite einige positive Dinge. Besonders die erste Halbzeit stellte den Oytener Coach im Großen und Ganzen zufrieden. „Gut war, dass wir einen frühen Rückstand abgeschüttelt haben. Normalerweise geht in so einer Situation, in der wir sind, der Kopf runter“, freute sich Sammrey über die Reaktion seiner Mannschaft nach dem frühen 0:1 durch Sebastian Koltonowski, der die Hülser nach einer Ecke per Kopfball in Führung brachte (7.). Den Ausgleich für den TVO markierte Murat Avanas nach einem strittigen Handelfmeter (13.). Noch vor der Pause drehte die Sammrey-Elf den Spieß um. Marius Winkelmann spielte einen Schnittstellenpass auf Anton Strodthoff, der zwei Hülser aussteigen ließ und zum 2:1 traf (42.). Zuvor wurde dem TVO laut Sammrey ein klarer Elfmeter verweigert, nachdem Winkelmann im Strafraum umgerannt worden war.

In der zweiten Halbzeit rissen die Gäste das Spiel an sich. „Ich habe die Jungs in der Kabine aufgeweckt. Da wurde es auch mal laut“, sagte Hülsens Coach Jan Twietmeyer, der den schnellen Ausgleich durch Felix Wolf sah (54.). Marcel Meyer markierte mit dem 3:2 das zweite Kopfballtor der Gäste. In der Nachspielzeit machte die Twietmeyer-Elf durch Rafael Franco den Deckel drauf (90.+2). „Sieben Spiele ohne Sieg sind bitter. Nach dem 2:3 sind die Köpfe runtergegangen“, berichtete Sammrey, der zu allem Überfluss seinen Torschützen Anton Strodthoff verletzungsbedingt vom Feld nehmen musste. Die Sorgen, sie werden beim TV Oyten nicht kleiner.

Weitere Informationen

TV Oyten - SV Vorwärts Hülsen 2:4 (2:1)

TV Oyten: Rathjen - Winkelmann, Strodthoff (75. Nepras), M. Avanas (84. Ö. Avanas), Pein (75. Friese), Brand, Persson, Enßle, Seeger, Troia (66. Krimmer), Airich

SV Vorwärts Hülsen: Mielmann - Koltonowski, Borkowski, Leilo (86. Neumann), Franco, Özer, Meyer (78. Bauer), Müller (89. Fedder), Bertram, Al-Kaledi, Wolf

Tore: 0:1 Sebastian Koltonowski (7.), 1:1 Murat Avanas (13./Handelfmeter), 2:1 Anton Strodthoff (43.), 2:2 Felix Wolf (54.), 2:3 Marcel Meyer (70.), 2:4 Rafael Franco (90.+2) MRE