Simone Hanschen & Co. freuen sich über den ersten Erfolg. (Björn Hake)

Fischerhude. Der vergangene Doppelspieltag in der heimischen Halle der Grundschule Fischerhude brachte gleich zwei positive Nachrichten mit sich. Zum einen sind die Volleyballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn die Rote Laterne an die SVG Lüneburg losgeworden, zum anderen beendete der TSV die Serie von acht Pleiten am Stück. Das Team von Spielertrainerin Nicole Binkowski, welches zuletzt am 27. Januar dieses Jahres nach einem 3:1 über den TSV Buxtehude-Altkloster jubeln durfte, sicherte sich den ersten Sieg seit knapp zehn Monaten. Der Gegner im sechsten Spiel der laufenden Verbandsliga-Saison hieß TV Bremen-Walle 1875 und wurde mit 3:1 geschlagen. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir in eigener Halle endlich die ersten Punkte für uns gewinnen konnten und sehen den kommenden Spieltagen positiv entgegen“, sagte eine erleichterte TSV-Spielerin Simone Hanschen.

TSV Fischerhude-Quelkhorn – TV Eiche Horn Bremen III 0:3 (19:25, 19:25, 26:28): Bevor der TSV den ersten Sieg der Saison einfahren durfte, musste zunächst eine weitere Niederlage verdaut werden. Nach einem ausgeglichenen Beginn schafften es die Bremer, sich sowohl im ersten als auch im zweiten Satz abzusetzen. „Wir haben in dieser Phase nicht zwingend genug gespielt. Auch machte uns Eiche durch viele Finten ins Zentrum das Leben schwer. Darauf haben wir uns leider zu spät eingestellt“, berichtete Fischerhudes Volleyballerin Simone Hanschen. Im dritten Satz trat der TSV stärker auf, ging durch eine Aufschlagserie von Ricarda Wortmann auch mit 11:6 in Führung. Die Gäste kämpften sich jedoch wieder ran und entschieden auch diesen engen Satz für sich.

TSV Fischerhude-Quelkhorn – TV Bremen-Walle 1875 3:1 (25:21, 12:25, 25:18, 25:15): Trotz eines Einbruchs im zweiten Satz holte sich der TSV im Duell mit Bremen-Walle den ersten Sieg der Saison. Das war vor allem Aufschlagserien von Nicole Binkowski und Wortmann zu verdanken. Positiv fiel in dieser Partie die Annahme und der Spielaufbau auf. Nicole Drewes überzeugte mit guter Blockarbeit. Carla Hasekamp initiierte viele Angriffe, Lisa Sagajewski sorgte für Stabilität.