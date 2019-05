Im Jahr 2018 landete Werner Müller-Bruns in Verden über die zehn Kilometer auf Platz 37. (Heiko Mannertz)

Verden. Im Jahr 2008 ist ihm ein Hinweis in der Berliner Charité besonders aufgefallen: „10 000 Schritte laufen im Land der Ideen – kluge Köpfe laufen“. Und diesen Spruch hat er verinnerlicht, denn er ist nicht nur begeisterter Läufer, sondern auch Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Aller-Weser-Klinik Verden: Dr. Werner Müller-Bruns. Seit 2004 hat er viele Stadtläufe absolviert – in Verden, Nienburg und Achim. Doch mit dem Laufen hat sein sportliches Engagement nicht begonnen. In ganz jungen Jahren war er Leistungsturner. Von 1969 bis 1979 übte er diesen Sport aus. Danach wechselte er zum Basketball. Beim MTV Nienburg war er zudem sieben Jahre lang als Trainer aktiv. Nach einer Auszeit vom Vereinssport widmete sich der Mediziner von 1999 bis 2004 dem Kurz-Triathlon. Und allmählich spielten dann auch Stadtläufe eine Rolle für ihn.

Training, das sich auszahlt

Das regelmäßige Training wurde in dieser Zeit im aufwendiger. Trotzdem, oder gerade deshalb ist Müller-Bruns beim Laufen geblieben: Jede Woche zieht es den 55-Jährigen hinaus in die Natur, meist geht es zwei- bis dreimal in den Verdener Stadtwald.

Einmal im Jahr steht hingegen ein Termin ganz weit oben aus der Agenda des Chefarztes: der Verdener Stadtlauf, der in diesem Jahr am 21. Juni ausgetragen wird. Werner Müller-Bruns will an der Aller die zehn Kilometer lange Strecke angehen. Das machte er auch schon im Vorjahr – mit Erfolg. Damals wurde er Achter in seiner Altersklasse und 37. in der Gesamtwertung. Für die zehn Kilometer durch die Verdener Innenstadt benötigte er 46:33 Minuten.Um solch eine Zeit zu erreichen, muss ordentlich trainiert werden. Meistens dreht Müller-Bruns seine Runden dabei alleine. „Sonst hat meistens keiner Zeit und Lust“, stellt Müller-Bruns schmunzelnd fest. Hin und wieder wird er von seiner Ehefrau Sylke begleitet.

Selbst im Urlaub spielt der Laufsport für den Arzt eine wichtige Rolle: „Denn laufen ist für mich auch eine Art der Stadtbesichtigung.“ Dann hat er auch mehr Zeit fürs Training als im Alltag. Der Mediziner erinnert sich nur zu gerne an Strecken in New York, London, Rom oder Florenz, die ihm einfach nur Spaß bereitet haben. Auch der Verdener Stadtlauf sei besonders erinnerungswürdig. Dem gastgebenden Leichtathletikverein Verden (LAV) bescheinigt er, vieles richtig zu machen. Deshalb habe er auch keine Änderungswünsche. „Mir macht es einfach Spaß, in Verden zu starten.“

Wie viel Freude Werner Müller-Bruns am Laufen insgesamt hat, beweist folgende Zahl: „Ich laufe stets mit einem Tracker (eine Art Kilometerzähler, Anm. d. Red.). Der steht jetzt bei etwa 14 600 Kilometern“, berichtet Müller-Bruns. Das entspricht in etwa der Luftlinie Berlin-Peking – hin und zurück. Den eingangs erwähnten Hinweis in der Berliner Charité hat sich Werner Müller-Bruns fraglos zu Herzen genommen und im Laufe der Jahre mit sehr viel Leidenschaft gefüllt.