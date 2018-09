Eine positive Erscheinung im Club zur Vahr: Die Golferin Lioba Fieweger aus Achim. Bei der Deutschen Meisterschaft belegte sie in ihrer Altersklasse den neunten Platz. (Karsten Klama)

Mittlerweile kann sie es hin und wieder sogar mit den Großen ihrer Zunft aufnehmen: Lioba Fieweger, die 17 Jahre alte Achimerin, ist im Golfsport kein unbeschriebenes Blatt mehr. Dieses Zeichen setzte die Schülerin vom Gymnasium am Wall in Verden bei der Deutschen Meisterschaft in Bad Liebenzell. Im Schwarzwald belegte sie am vergangenen Wochenende in der Altersklasse 18 den neunten Platz, ließ zum Teil auch Nationalspielerinnen hinter sich – es war ihr bislang größter Erfolg und gleichzeitig eine überraschend starke Leistung. „Ich bin stolz. Normalerweise gehöre ich vom Handicap nicht dahin“, sagt die Sportlerin vom Club zur Vahr. Für ihren Trainer Fabian Bünker erntet sie damit die Früchte ihrer Arbeit. „Lioba ist total positiv, nimmt Dinge an und versucht immer, sich zu verbessern. Sie hat mehr als sonst trainiert, ist im Moment so gut wie noch nie“, beschreibt der 38-Jährige. Beispielsweise, führt Bünker aus, habe sich Fieweger in Sachen Annäherungsschläge gesteigert.

Zudem mache sich auch das Fitnesstraining positiv in der Schlaglänge bemerkbar. Trotz ihres weichen Schwungs sind ihre Schüsse wesentlich kraftvoller. Die Achimerin ist glücklich, weil sie ihre Leistungsstärke verbessert hat. „Ich habe selbst hohe Erwartungen an mich. Und umso besser ich bin, desto mehr Spaß macht es mir“, beschreibt die 17-Jährige. Durch ihre Fortschritte erarbeitet sich die Blondhaarige im Club zur Vahr immer mehr den Status des unverzichtbaren Bestandteils. In der ambitionierten Damenmannschaft, die in der zweiten Bundesliga Nord spielt, ist sie ein festes Kadermitglied. Unangefochtene Stammspielerin ist sie noch nicht – aber auf dem Weg dorthin.

Fieweger visiert Bundesliga an

Noch, das unterstreicht Bünker, befinde sich Luft nach oben in ihrem Spiel. Demzufolge sei die deutsche Nationalmannschaft momentan kein Thema. „Da muss man ehrlich sein: Hier ist sie leider weit weg von einer Nominierung. Die Mädels, die da drin sind, spielen schon seit Jahren auf einem hohen Leistungsniveau“, erzählt er. Der Trainer traue ihr aber absolut noch einen weiteren Sprung zu, der Fieweger in die deutsche Auswahl ihrer Altersklasse spülen könnte. Hierfür müsse sie konstant Fortschritte erzielen, ihre gute Leistung aus der abgelaufenen Spielzeit bestätigen. „Sie hat eine super Saison gespielt“, lobt Bünker.

Allerdings verpasste sie mit dem Bremer Golfteam knapp die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Als Zweiter musste die Damenmannschaft vom Club zur Vahr dem Golfclub Hamburg-Walddörfer den Vortritt lassen. Das soll 2019 nicht mehr passieren, Fieweger will in die Bundesliga. Gleichzeitig möchte sie ihr Handicap (HC) verbessern. Die Zwölftklässlerin, die aktuell das HC -2 besitzt, möchte mindestens auf HC 0 vorstoßen und damit den stärksten Spielerinnen näher kommen. „Die haben ein HC von +2 und +3“, skizziert Bünker.

Fieweger, die 2009 im Achimer Golfclub das Spiel mit dem weißen Ball kennengelernt hat, verfolgt somit ernstzunehmende Ziele in ihrem Sport. Ihr Wechsel aus Achim zum Club zur Vahr im Jahr 2016 hatte auch genau diesen Hintergrund: Ihr fehlte aufgrund ihrer Weiterentwicklung im heimischen Golfclub die Herausforderung. Primär steht bei ihr jedoch der Spaß im Vordergrund. „Für mich ist das ein Hobby“, betont Fieweger. Die 17-Jährige, die viel Unterstützung von ihren Eltern Ute und Torsten erhält, schätzt Golf als gelungene Abwechslung. „Es fasziniert mich, vier bis fünf Stunden in einem Tunnel zu sein. Das ist genau das Gegenteil vom Alltag“, sagt sie. Des Weiteren kommt ihr die zumeist lockere Atmosphäre innerhalb der Wettkämpfe zugute. „Man kann sich unterhalten. Das gefällt mir. Ich bin eine Quasselstrippe, rede gerne“, beschreibt Fieweger.

Dabei bringe sie meistens auch das Wichtigste auf den Punkt, sagt Bünker: „Lioba ist sehr klar in ihren Dingen, die sie formuliert, und sehr ehrlich und sehr direkt.“ Ihr Trainer lobt zudem ihren ausgeglichenen Charakter und ihre Einstellung zum Sport. „Sie stellt die Mannschaft über sich selbst und ist niemand, der den Schläger schmeißt“, berichtet er.

Sie ist jedoch jemand, die schon immer ihrem 22-jährigen Bruder Arne nachgeeifert hat. Das war auch der Fall, als der mit dem Golfen begann. „Ich wollte dann auch anfangen. Ich wollte immer das machen, was er macht“, sagt Fieweger. Es war der Anfang einer begabten Golferin, die nun auch mit den Besten ihrer Altersklasse mithalten kann.