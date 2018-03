Sebastian Koltonowski (links) bestritt gegen Eintracht Northeim sein erstes Oberligaspiel im Trikot des SV Atlas Delmenhorst. (INGO MÖLLERS)

Sebastian Koltonowski: Es war ein Mega-Feeling mit so vielen Fans und bei so einem Wetter.

Ja, schon. Erst mal war ich selber überrascht, dass ich so fit aus meinem längeren Urlaub zurückgekommen bin. Ich denke allerdings, dass ich nicht in der Startelf gestanden hätte, wenn alle Spieler aus dem Kader richtig fit gewesen wären.

Ich war das Bindeglied zwischen Sechser und Zehner und sollte dafür sorgen, dass keine großen Lücken im Zentrum entstehen. Darüber hinaus sollte ich mit meiner Kopfballstärke Akzente setzen.

Es lief nicht so, wie ich mir das erwünscht hatte. Allerdings war es auch mein erstes richtiges Spiel mit der Mannschaft. Im Test gegen Borgfeld habe ich ein paar Minuten gespielt, allerdings als Linksverteidiger. Es war also jetzt die erste Partie als Sechser. Da passte die Abstimmung mit den anderen Spielern noch nicht optimal. Ich habe für meine Verhältnisse zu viele Lücken entstehen lassen, aber das wird durch häufigeres Zusammenspielen besser werden.

Ich kann als Allrounder viele Positionen spielen, lief zuletzt als Sechser, Achter und auch als Zehner auf. Bis auf Innenverteidiger habe ich alle Positionen gespielt, sogar mal im Tor für eine Partie. Ich will mich überall da einbringen, wo Atlas mich braucht.

Mein taktisches Verständnis und meine Kopfballstärke sind meine größten Fähigkeiten. Ich bin leider nicht mehr der Schnellste. Auch im Aufbau treffe ich nicht immer die richtige Entscheidung, mein Passspiel muss da noch besser werden.

Ich hatte mit Uphusen einen familiären Verein gefunden, bei dem ich mich sehr wohlgefühlt habe. Ich wäre da von alleine sicherlich nicht weggegangen. Aber mir wurde ganz klar gesagt, dass der Trainer nicht mehr mit mir plant und mich nicht mehr im Kader haben will. Mit Atlas hatte ich mich gerade wegen Tammo (Tammo Renken ist Vorstandsmitglied beim SV Atlas, Anmerkung der Redaktion) schon länger beschäftigt. Mein Bruder ist mit der Schwester seiner Frau verheiratet, wir kennen uns also aus dem Familienkreis. Ich habe ihn gefragt, ob Atlas mich vielleicht als Back-up braucht. So hat sich der Wechsel ergeben. Für mich ist es ein Traum, vor so vielen Zuschauern zu spielen, die Remmidemmi machen. Es ist einfach genial, dass das geklappt hat. Dazu kommt, dass ich voraussichtlich bis zum Saisonende Dauerfrühschicht habe und daher alle Trainingseinheiten mitnehmen kann. Ich freue mich einfach, dass ich mit den Jungs hier spielen darf.

Mein persönliches Ziel ist es jetzt natürlich, in der Stammelf zu bleiben. Ich will mich so integrieren, dass ich ein gutes Ansehen bei den Mitspielern und den Fans bekomme. Mit Atlas möchte ich jedes Spiel gewinnen.

Die Zuschauermenge ist natürlich ein Unterschied, ebenso das schöne Stadion hier. Bei den Mannschaften merkt man, dass die Atlas-Jungs schon längere Zeit zusammenspielen und ein bestimmtes Ziel verfolgen, wie sie attackieren und ein Spiel aufbauen. Die Mannschaft ist eine größere Einheit. Bei Uphusen hatten wir viele gute Fußballer, aber der gemeinschaftliche Plan fehlte teilweise. Die Vorbereitung, wie gespielt werden soll, ist bei Atlas klarer.

Na klar, ich bin da aufgewachsen und habe die Jugendabteilungen durchlaufen. Ich will da gar nicht so viel zur Entwicklung sagen, auch wenn ich denke, dass die da manche Dinge ändern müssen, sonst geht es kommende Saison wieder runter aus der Landesliga. Auch Ottersberg schaue ich noch manchmal an.