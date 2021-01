Mit den Trainern der ersten Fußball-Mannschaft hatte sich der MTV Riede schon vor einigen Tagen auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Nun steht fest, dass der Klub von der linken Weserseite auch mit den beiden Coaches der zweiten Mannschaft verlängert: Das Trainer-Duo Henning Lange/Stefan Speer coacht den MTV Riede auch in der Saison 2021/2022. Das teilte MTV-Spartenleiter Frank Lindenberg jetzt mit. In dieser aktuell unterbrochenen Spielzeit steht das Team derzeit auf Tabellenplatz fünf der 1. Kreisklasse. „Und auch in der neuen Saison soll die Mannschaft in der Liga eine gute Rollen spielen“, sagt Lindenberg.