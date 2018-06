Charlotte Nolte, Lena Kristionat, Inga und Imke Müller und Hannah Wittboldt-Müller (v.l.) gehörten zur erfolgreichen LGKV-Delegation. (Nolte)

Der Leichtathletik-Nachwuchs der LG Kreis Verden hat jetzt einmal mehr überzeugt. Beim Zevener Schülersportfest fuhren die jungen Sportler zahlreiche Siege ein. Unter den 113 Teilnehmern waren 21 Athleten der LGKV, die im Landkreis Rotenburg somit die größte Delegation stellte. Und sie war erfolgreich: Laut LGKV-Sportwart Helmut Behrmann gab es insgesamt 20 Siege, viele weitere vordere Platzierungen sowie etliche persönliche Bestleistungen zu bejubeln.

Einen der Siege holte bei den U16-Mädchen die 4x100-Meter-Staffel. Die Schwestern Imke und Inga Müller gewann gemeinsam mit den beiden W13-Läuferinnen Lena Kristionat und Hannah Wittboldt-Müller. Das Quartett lief die Stadionrunde in flotten 55,29 Sekunden. „Imke Müller freute sich zudem als Dritte über 100 Meter der W15-Jugend über ihre persönliche Bestleistung von 13,72 Sekunden“, sagte Behrmann. Mit diesem Resultat knackte sie zudem die Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaft Ende August in Oldenburg. „Auch im Weitsprung erreichte Imke mit 4,59 Meter eine gute Weite. Ihre Zwillingsschwester Inga konnte als Hochsprung-Siegerin mit 1,40 Meter ebenfalls eine persönliche Bestleistung verbuchen“, erzählte Helmut Behrmann.

Einen weiteren ersten Platz durfte Behrmann beim Hochsprung der M15-Jugend notieren: Luc Rehfeld siegte mit 1,52 Meter. Finn Nehus erreichte mit der Kugel (8,72m), dem Diskus (23,41m) und dem Speer (28,06m) jeweils dritte Plätze. Sowohl die U14-Jungs als auch die U14-Mädchen liefen über 4x75 Meter auf Rang zwei: Hugo Röske, Mika Eilers, Felix Kowalewski und Lasse Rohr waren mit 44,22 Sekunden etwas schneller als Diana Olbricht, Marie Timpner, Merle Uhde und Jessica Quint, die auf 44,45 Sekunden kamen.

Schnellste Sprinterin bei den W13-Mädchen wurde über 75 Meter Lena Kristionat (10,46sec). Als Dritte lief Charlotte Nolte 11,69 Sekunden. Merle Uhde benötigte als Fünfte 11,87 Sekunden. „Als Weitsprung-Siegerin dieser Altersklasse hatte Hannah Wittboldt-Müller mit 4,31 Meter zwei Zentimeter Vorsprung vor Lena Kristionat“, sagte Behrmann. Hannah Wittboldt-Müller überzeugte zudem im 60-Meter-Hürdensprint. In 10,99 Sekunden wurde sie Zweite. Einen weiteren Sieg in dieser Altersklasse gab es für Charlotte Nolte, die sich im Diskuswurf auf 16,75 Meter verbesserte.

Ein Starter, drei Siege

Bei den M13-Jungs startete mit Lasse Rohr nur ein Sportler der LG Kreis Verden. Er feierte jedoch gleich drei Siege: Den Sprint über 75 Meter meisterte er in 10,61 Sekunden. Beim Hochsprung waren 1,36 Meter für ihn kein Problem. Zudem siegte er in seinem Wettbewerb im Diskuswerfen (24,81m). Behrmann: „Dazu steigerte er sich als Dritter über 60 Meter Hürden auf flotte 10,72 Sekunden.“ Gute Platzierungen heimsten auch die die W12-Mädchen Marie Timpner, Jessica Quint und Jana Rehfeld ein. „Marie wurde zweimal Vierte, Jessica hatte beim Hochsprung mit Platz drei ihr bestes Ergebnis und Jana wurde Hochsprung-Sechste“, berichtete der LGKV-Sportwart. Noch erfolgreicher waren die gleichaltrigen Jungs Mika Eilers, Hugo Röske und Felix Kowalewski. Eilers gewann im Hochsprung, Röske wurde im 60-Meter-Hürdensprint Erster. In der gleichen Disziplin wurde Kowalewski Vierter.

Bei den M11-Jungs feierte Leon Schimpf einen dreifachen Triumph. Er siegte im 50-Meter-Sprint, 800-Meter-Lauf und Weitsprung. Dazu brachten ihm 32 Meter mit dem Schlagball noch einen zweiten Rang ein. Diana Olbricht wurde bei den W11-Mädchen Doppelsiegerin. Sie war über 50 Meter und im Weitsprung nicht zu bezwingen. Jule Drescher wurde über 50 Meter und im Ballwurf jeweils Dritte.

Die jüngsten LGKV-Starter in Zeven waren Sinja Rohr, Janne Tell und Toni Röske. Auch sie waren in ihren Wettkämpfen vorne dabei: Sinja Rohr gewann den Hochsprung in ihrer Altersklasse und wurde zudem Zweite mit dem Ball, Dritte im Weitsprung sowie Fünfte im 50-Meter-Sprint. Janne Tell belegte im Weitsprung Rang zwei. Über 50 Meter kam sie als Vierte ins Ziel und wurde Fünfte im Ballwurf. „Toni wurde Siebte über 50 Meter und im Ballwurf sowie Achte im Weitsprung“, sagte Helmut Behrmann.