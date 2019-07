Das HA.LT in Verden war diesmal ausschließlich für Nachwuchsreiter ausgeschrieben. Die Athleten der Altersklasse Reiter treten diesmal in Elmlohe an. (Fotos: Björn Hake)

Tradition beim Hannoverschen Landesturnier (HA.LT) ist es, dass die jeweiligen Landesmeister der diversen Altersklassen im Springen und der Dressur von ihren Podiumsbegleitern im Anschluss an die Siegerehrung in einen kleinen Pool geschmissen werden. So erging es in diesem Jahr beim HA.LT in Verden sieben Landesmeistern. Nur sieben, denn bei der diesjährigen Landesmeisterschaft in der Reiterstadt stand ausschließlich der Nachwuchs im Fokus.

Der Veranstalter PSV Hannover entschloss sich, diesmal die Kämpfe um die Meisterschärpen aufzuteilen. Die Jugend gastierte in Verden, die Akteure der Altersklasse Reiter, inklusive der Amateure, betreten in diesem Jahr erstmals im Rahmen des Elmloher Turnieres vom 1. bis 4. August die Vierecke und Parcours, um ihre Landesmeister zu küren.

Das tat dem Jubel der Nachwuchsreiter in Verden aber natürlich keinen Abbruch. 21 Medaillenträger, sieben davon mit nassem Hosenboden, machten sich nach der Schleifenverleihung auf zur Siegerrunde. Die Abkühlung im Meisterbad war in diesem Jahr keinem Reiter aus dem Kreis Verden vergönnt, auf der Siegerrunde ritten aber zwei mit: Erja Kastening-Richter und Shari Ann Duprée.

Erja Kastening-Richter schnappte sich im Sattel von Donauprinzessin die Silbermedaille bei den jungen Dressurreitern. Die für den RV Aller-Weser antretende Nachwuchsakteurin lieferte sich im Kampf um Gold ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Anna-Marie Prahl (RFV Berkhof). Nach drei Wertungsprüfungen stand der Landesmeister fest, zweimal hieß die Siegerin Prahl, einmal Kastening-Richter. Am Ende musste sich die Reiterin aus dem Kreis Verden mit insgesamt 207,180 Prozentpunkten knapp geschlagen geben, verbuchte Prahl doch 208,322 Prozentpunkte auf.

Die zweite Medaille für den Kreis Verden wurde ebenfalls in der Dressur geholt. Das gelang der Stedebergerin Shari Ann Duprée mit ihrem Pferd Don Diego. Der Kampf ums Edelmetall in der Klasse Pony war ebenfalls ein spannender: Duprée, die für den RV Mittelweser reitet, ergatterte Bronze erst in der dritten Prüfung mit Rang drei. Zuvor wurde sie zweimal Fünfte. Im Gesamtklassement rangierte sie mit ihren 208,076 Prozentpunkten knapp hinter Carolina Miesner vom RFRV Scheeßel (209,486) und knapp vor Anna Paulina Leuer vom RFV Echem-Scharnebeck (207,979). Einzig Landesmeisterin Lena Louise Heins (RV Schneverdingen) setzte sich mit ihren 213,296 Prozentpunkten etwas ab.

Medaillenhoffnungen hatte auch Maja Schnakenberg vom RV Hülsen-Aller. Ihr Turnierverlauf war aber zu Duprée ein entgegengesetzter. Nach Platz vier und eins folgte in der Kür lediglich Platz sieben. In der Zusammenfassung bedeute das mit Nymphenburgs Disco Fox den undankbaren vierten Rang bei den Junioren. Mit ihrem zweiten Pferd Nymphenburgs Fentino wurde sie zudem Zehnte, direkt vor Robin van Ravenstein vom RV Graf von Schmettow. Lediglich an der ersten Wertungsprüfung für die Landesmeisterschaft nahm Imke Stoll vom RV Kirchwalsede teil. Doch in dieser präsentierte sie auf Diodorus direkt ihr Können – Platz zwei.

Silber für Pony-Standarten-Team

Bei den Landesmeister-Prüfungen der Springreiter vertrat einzig Marie Baumgart den Kreis Verden. Die Reiterin vom RV Aller-Weser wurde bei den Junioren mit Nugget auf Rang 13 und mit ZZ Top an Position 19 geführt. Eine weitere Medaille gab es aber noch für den Kreisreiterverband Verden. Beim Pony-Standartenwettkampf reihte sich das Verdener Team (Lea Abramowsky, Mailin-Sophie Meyer, Amelie Baumgart und Melina Hasenklever) hinter dem Bremer Team auf Rang zwei ein.

So zufrieden wie die Medaillengewinner waren am Ende auch die Veranstalter. „Wir haben viele positive Rückmeldungen von den Aktiven und ihren Eltern bekommen, dass beim Landesturnier dieses Jahr der Jugendsport ganz im Mittelpunkt steht“, resümierte Waltraud Böhmke, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes. Dem pflichtete auch Klaus Oetjen, stellvertretender Vorsitzender und Mitglied der Turnierleitung, bei: „Die beabsichtigten Auswirkungen der diesjährigen vorgenommenen Veränderungen – eine Entzerrung der sonst fünf prall gefüllten Turniertage - haben sich erfüllt.“