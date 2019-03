Einen weiteren großen Schritt in Richtung des direkten Klassenerhalts in der Bezirksliga Rotenburg/Stade haben die Tischtennisspieler des TV Sottrum gemacht. Beim 9:0 über die SG Wiedau verteilten die Gäste gar die Höchststrafe. Einzig in den Doppeln tat sich der TV Sottrum schwer. Michael Itzen und Dirk Lüßen mussten trotz einer 2:0-Satzführung ebenso noch in den Entscheidungssatz wie auch Jens Lüßen und Joachim Rosenbrock. Dort zeigten sich die TV-Paarungen jedoch wieder hellwach. Marc Itzen und Andre Milosch sorgten durch ihren Dreisatzsieg für die 3:0-Führung. In den folgenden Einzeln präsentierten sich die Spieler des TV Sottrum deutlich überlegen und gaben in sechs Partien lediglich noch zwei Sätze ab.