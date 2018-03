Tobias Naumann will mit seinem Team auch gegen Schwanewede gewinnen. (Björn Hake)

Achim. Momentan stehen die Handballer der SG Achim/Baden in der Oberliga Nordsee auf Platz acht. Dieses Zwischenresultat lässt vermuten, dass das Team um Trainer Tobias Naumann im gesicherten Mittelfeld steht und dem bald beginnenden Saison-Endspurt entspannt entgegenblicken kann. Doch der Schein trügt: Der erste Regelabstiegsplatz ist in dem engen Tableau nur fünf Punkte entfernt. Daher gilt vor dem 20. Spiel der Serie 2017/2018 nur eines für die SG: Sie muss gewinnen. Am Sonnabend (Anpfiff um 19 Uhr) empfängt die Naumann-Sieben die HSG Schwanewede/Neuenkirchen, die auf Rang zehn steht und dementsprechend auch noch nicht den Klassenerhalt sicher hat.

„Wir befinden uns derzeit noch im erweiterten Abstiegskampf“, findet Naumann vor dem Vergleich mit den „Schwänen“ deutliche Worte. Dass in der Vorwoche fast sämtliche Teams aus der unteren Tabellenhälfte gepunktet haben, sei für den SG-Trainer aber nebensächlich. „Viel wichtiger ist, dass wir auf uns schauen und unsere Spiele gewinnen. Das war letzte Woche so, und das ist auch jetzt der Fall“, sagt Tobias Naumann. Am vergangenen Wochenende besiegte die SG in der Gymnasiumhalle nach einer packenden Schlussphase den Elsflether TB knapp mit 28:26. Naumann will nicht versprechen, dass die Zuschauer gegen die HSG einen ruhigeren Abend erleben. „Ich gehe davon aus, dass es wieder eine spannende Begegnung wird“, sagt Naumann und spricht zugleich eine Warnung aus: „Wir dürfen Schwanewede nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Denn die HSG hat zuletzt starke Resultate erzielt. Unter anderem hat das Team von Trainer Andreas Swalkiewicz am vergangenen Wochenende den Spitzenreiter aus Altjührden besiegt.