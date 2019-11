Bezirksliga Lüneburg 3: Der TV Sottrum sorgte am vergangenen Spieltag für eine echte Überraschung. Gegen den Heeslinger SC II gewann die Mannschaft von Daniel Mathies deutlich mit 3:0. Nun geht es für die Sottrumer wieder gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel. Die Sottrumer reisen zum FC Hambergen. Dann wird auch Daniel Mathies wieder an der Seitenlinie stehen. Der Sottrumer Coach war am vergangenen Wochenende sowie unter der Woche beruflich verhindert. „Ich war in ständigem Austausch mit meinem Co-Trainer (Patrick Klee, Anm. d. Red.). Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist gut. Ich bin guter Dinge, dass wir auch gegen Hambergen Punkte holen können“, sagt Mathies. Personell sieht es bei den Sottrumern gut aus. Bis auf Dominik Reuter, der weiterhin gesperrt fehlt, sind alle Mann an Bord.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Hambergen