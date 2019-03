„Herzlich Willkommen im Abstiegskampf.“ Mit diesen Worten kommentierte Sascha Kunze die Niederlage der von ihm trainierten HSG Verden-Aller beim Landesliga-Vorletzten SVGO Bremen. Nach dem 26:30 (15:16) beträgt der Abstand der Handballer aus Domstadt auf die Abstiegszone drei Zähler. Im Jahr 2019 ist die HSG weiter ohne Sieg. Die Bilanz: 1:11 Punkte aus sechs Spielen.

Mit seiner Mannschaft wollte Sascha Kunze nach dem Spiel in Bremen nicht zu hart ins Gericht gehen – mit den Schiedsrichtern hingegen schon. „Wir machen eines unserer besseren Spiele, bekommen von zehn Fifty-fifty-Entscheidungen aber neun gegen uns“, war er nicht gut zu sprechen auf die Unparteiischen. In einer engen Partie hatte Tim Härthe fünf Minuten vor dem Ende das 25:25 für die HSG erzielt. Dann brachte Sebastian Dunker die Gastgeber mit drei Treffern in Folge auf die Siegerstraße. Bei den Gästen präsentierte sich Tobias Albert in Torlaune. Auch die zwölf Treffer des Linkshänders sollten aber nicht für etwas Zählbares reichen. Ihren Einstand in der ersten Mannschaft gaben die A-Jugendlichen Tim Erasmie und Tim Intemann.

Durch den Sieg schöpft der SVGO wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Bis auf drei Zähler ist das Team an den SV Beckdorf II und den TV Spaden herangerückt. Sechs Zähler beträgt der Abstand zur HSG Verden-Aller.