Landkreis Verden. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Kreis Verden des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) mit rückläufigen Mannschaftsmeldungen im Jugendbereich zu kämpfen. Und dieser trennt hat sich nun fortgesetzt.

Auf dem Kreisjugendstaffeltag berichtete Kreisjugendobmann (KJO) Gerd Rasche davon, dass sich zum Saisonstart 2018/2019 180 Junioren-Mannschaften, davon 19 Juniorinnen-Teams, für den Spielbetrieb angemeldet hätten. Da in einigen Jahrgängen mangels Masse keine ordentlichen Wettbewerbe mehr möglich waren, führen die Jugendausschüsse aus Osterholz und Verden mit Zustimmung ihrer Vereine seit dem Spieljahr 2018/2019 bei den U14- bis U19-Junioren einen gemeinsamen Spielbetrieb durch. Den Hallenspielbetrieb bieten beide Kreise hingegen noch separat an. Zudem informierte Gerd Rasche über Neuigkeiten vom DFB und NFV. Zukünftig gelten die Spiele der Hallenmeisterschaften als Pflichtspiele und die G- bis D-Junioren spielen mit kleineren beziehungsweise leichteren Bällen. Dieser Punkt sorgte für einige Diskussionen am Staffeltag. Zusätzlich gilt für die G- bis E-Junioren ab der Saison 2020/2021, dass sie mit kleineren Mannschaften auf vier Tore spielen. Weitere Änderungen gibt es bei den Spielberechtigungen von Junioren für Herrenmannschaften, beim Zweitspielrecht, beim Auswechseln von Spielern, bei Freundschaftsspielen zwischen Jugend- und Erwachsenenteams und bei der Zulassung von Pilotprojekten. Zu guter Letzt verkündete Rasche, dass zur kommenden Saison keine klassischen Pokalwettbewerbe von der U19- bis zu den U12-Junioren mehr ausgetragen werden. Zukünftig gibt es zum Saisonende sogenannte Supercup-Endspiele.