Am Sonnabend betreten die Fußballer des TB Uphusen wieder den Sportplatz am Arenkamp. An der Seitenlinie steht dann erstmals ihr neuer Trainer. (Björn Hake)

Oberliga Niedersachsen: Donnerstagabend war es soweit – Achim Hollerieth stand erstmals beim TB Uphusen bei einer Trainingseinheit mit auf dem Platz. Der neue TBU-Coach sammelte die ersten Eindrücke über jene Mannschaft, die er aus der Abstiegszone führen soll. Viel Zeit für die Vorbereitung auf sein erstes Pflichtspiel auf der TBU-Bank bleibt dem früheren Profi-Torhüter nicht. Denn bereits am Sonnabend steht der Heimauftritt gegen Arminia Hannover an. „Nach dem ersten Training schon sehr viel über die Mannschaft sagen zu können, ist immer schwierig für einen neuen Trainer“, sagt Hollerieth. Kleine Eindrücke habe er jedoch gewonnen. „Auffallend ist, dass wir in der Offensive durchaus schnelle Spieler haben. Das gefällt mir schon mal gut.“ Allerdings habe der neue Chefcoach der Uphuser auch schon Dinge erkannt, die es zu verbessern galt. Hollerieth: „Die Passsicherheit im Spielaufbau kann noch genauer werden. Aber ich will jetzt auch nicht alles durcheinander werfen. Zudem scheint das 4:2:3:1-System ganz gut zu dem Team zu passen.“ Insgesamt sei seine erste Einheit von der nötigen Aggressivität und einem hohen Tempo geprägt gewesen. „Und so muss das auch sein“, findet Hollerieth, der gegen Arminia ebenfalls großen Einsatz seiner neuen Elf sehen will. Denn gewinnt der TBU gegen Hannover, kann er am Sonnabend die Abstiegszone verlassen.

Anpfiff: Sonnabend um 15 Uhr in Uphusen