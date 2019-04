Ob sie es da schon ahnten? Sergej Stanke (links) und Canh Han Wong nach der Niederlage gegen die VG Delmenhorst-Stenum (Björn Hake)

Salzgitter. Große Enttäuschung bei den Volleyballern des TV Baden II: In der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga scheiterte das Team von Werner Kernebeck bereits im ersten Spiel an der SG STV/MTV Salzgitter. In einem hart umkämpften Spiel in der Sporthalle des Gymnasiums Salzgitter verloren die Badener mit 1:3 (14:25, 25:22, 24:26, 22:25) und müssen dadurch ein weiteres Jahr in der Oberliga verbringen. „Es ist enttäuschend. Die Jungs saßen bedröppelt in der Kabine. Aber ich kann ihnen nichts vorwerfen, sie haben alles gegeben“, betonte Kernebeck.

Zu Beginn dieser so wichtigen Begegnung wirkten die Gäste angespannt und nervös. Denn sie kamen überhaupt nicht ins Spiel und verloren den ersten Durchgang sang- und klanglos mit 14:25. „Wir sind nicht gut gestartet. Vielleicht hat es uns gehemmt, dass wir den nächsten Schritt hätten gehen können“, versuchte der Coach eine Erklärung für den Fehlstart zu finden. Seine Mannschaft schüttelte die gehemmte Spielweise dann allerdings ab und steigerte sich im weiteren Verlauf der Partie, sodass sich ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte.

Im zweiten Satz schlug die Badener Reserve zurück und entschied diesen mit 25:22 für sich. Auch im dritten Durchgang spielten die Gäste stark auf, führten pausenlos mit zwei bis drei Punkten und hatten beim Stand von 24:23 Satzball. Doch statt auf 2:1 zu stellen, verlor der TVB drei Ballwechsel in Serie und gab diesen vorentscheidenden Durchgang noch unglücklich mit 24:26 ab. „Diese letzten drei, vier Punkte haben es schließlich entschieden, es war so knapp. Das hat dann auch ein bisschen mit Glück oder Tagesform zu tun“, sagte Kernebeck.

Aufstieg schon früher verspielt

Die rund 25 mitgereisten Badener Fans versuchten ihre Mannschaft durch lautstarke Unterstützung noch einmal aufzubauen, doch Salzgitter spielte jetzt vor eigenem Publikum mit enorm viel Euphorie und brachte den Sieg durch ein 25:22 im vierten Durchgang nach Hause. „Das Spiel stand Spitz auf Knopf, aber leider muss es beim Volleyball einen Sieger geben“, unterstrich Kernebeck, dessen Team dann auch noch geknickt mit ansehen musste, wie Salzgitter sich im Finale gegen Bremen 1860 souverän mit 3:0 durchsetzte und den Aufstieg in die Regionalliga bejubelte. „Die Bremer hatten große Verletzungsprobleme, was es umso bitterer macht“, betonte der Badener Trainer und ergänzte: „Die letzten Stunden steckt man nicht so schnell weg, aber wir können die Zeit nicht zurückdrehen.“

Im Nachhinein blickte wohl jeder Badener Akteur noch einmal enttäuscht auf den letzten Spieltag in der regulären Saison zurück und trauerte der verpassten Chance hinterher, als Baden gegen die abstiegsbedrohte VG Delmenhorst-Stenum in eigener Halle überraschend unterlegen war (2:3). Mit einem Heimsieg hätte der steinige Weg in die Relegation vermieden werden können und der Aufstieg wäre längst in trockenen Tüchern gewesen. „Ja, da hätten wir das Ding klarmachen müssen. Dieses Spiel ist um einiges einfacher gewesen als das in Salzgitter“, haderte Kernebeck, der trotz der großen Enttäuschung nicht unzufrieden mit der Spielzeit ist. „Wir haben uns erneut weiterentwickelt. Das Team hat eine gute Saison gespielt. Nur das letzte Quäntchen hat eben noch gefehlt.“

Einen Blick in die Zukunft wollte Kernebeck so kurz nach dem Scheitern noch nicht wagen: „Wir werden uns demnächst zusammensetzen und die Saison analysieren. Dann werden wir schauen, welche Spieler weiterhin für uns auflaufen werden. Es kann ja durchaus sein, dass uns jemand aufgrund des Jobs oder Studiums verlassen wird.“ Sollte dieser Fall eintreten, würde sich Kernebeck aber keine Sorgen machen: „Wir sind gut aufgestellt und haben viele gute Leute, die aufrücken könnten.“ Nun gilt es aber erst einmal, die große Enttäuschung von Salzgitter zu verarbeiten, um in der kommenden Saison einen neuen Angriff auf die Regionalliga zu nehmen.