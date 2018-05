In der Hinrunde der Saison 2015/2016 trug Daniel Throl schon einmal das Trikot des TB Uphusen. (Focke Strangmann)

Langwedel/Uphusen. Sein Wechsel kam im Winter 2016 recht überraschend: Obwohl sich Daniel Throl damals bei den Oberliga-Fußballern des TB Uphusen einen Stammplatz erkämpft hatte, kehrte er zu seinem Heimatverein FSV Langwedel-Völkersen zurück. Berufliche Gründe hatten Throl damals dazu gezwungen. Jetzt – im Mai 2018 – hat sich die Lage bei dem Offensivspieler verändert. Throl hat einen neuen Job. Nun will er sich auch wieder fußballerisch umorientieren: Im Sommer wechselt er zum zweiten Mal zum TB Uphusen. Den Transfer gab Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TBU, am Mittwochvormittag offiziell bekannt.

„Wir waren mit Daniel seit seinem Wechsel stets im Kontakt. Wir freuen uns natürlich, dass er nun wieder zu uns kommt. In meinen Augen ist Daniel auf seiner Position einer der besten Spieler im Landkreis Verden“, sagte Florian Warmer im Gespräch mit unserer Zeitung. Throl wird diese lobenden Worte gerne hören. Dass er sich in der Oberliga Niedersachsen durchsetzen kann, hat der 24-Jährige bereits bewiesen. In der ersten Hälfte der Saison 2015/2016 stand er schon im Kader der Uphuser: 16-mal kam er in der Halbserie zum Einsatz und stand meist in der Startformation. „Deshalb war ich auch damals nicht abgeneigt zu bleiben. Wegen meines Jobs musste ich Uphusen aber verlassen“, sagte Throl.

Nun will er am Arenkamp den zweiten Anlauf nehmen – und sich im besten Fall wieder in die Startelf spielen. „Mein neuer Job ist mit einem Wechsel vereinbar“, meinte Daniel Throl. „Es reizt mich, noch einmal in der Oberliga zu spielen. Ich freue mich zum Beispiel schon darauf, mit Kevin Artmann in einem Team zu sein.“

Genauso tue es ihm aber auch weh, den FSV Langwedel-Völkersen zu verlassen. „Es ist natürlich auf der anderen Seite traurig, dass ich künftig nicht mehr mit meinen Kumpels spiele und sie irgendwie auch im Stich lasse“, meinte Throl. „Aber in diesem Fall muss ich auch an mich denken.“ Der Offensivspieler gab zudem offen zu, dass er auch deshalb in die höhere Liga wechselt, um sich selbst schützen zu wollen. Als schneller Spieler sei er in der Bezirksliga häufig von seinen Gegenspielern unsanft von den Beinen geholt worden. Daher fiel er in dieser Saison so lange aus.

Seitdem er den TBU in Richtung seines Heimatvereins verlassen hat, ist am Arenkamp die Zeit nicht stehen geblieben. Vieles hat sich bei dem Oberligisten verändert. Die Mannschaft hat ein komplett anderes Gesicht und mit Fabrizio Muzzicato einen anderen Coach. Throl: „Fabrizio und ich hatten schon Gespräche geführt. Wie er als Trainer ist, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, dass er sehr zielstrebig und ein guter Motivator ist.“

Während sich die Verantwortlichen des TB Uphusen über die Rückkehr von Daniel Throl freuen, sind sie am Langwedeler Burgbad ein wenig traurig, dass der Leistungsträger geht. Der Abgang sei sicher ein Schlag, meinte FSV-Coach Dariusz Sztorc.

Die Situation, künftig ohne Daniel Throl spielen zu müssen, sei für sein Team aber auch keine neue. „Wir mussten ja auch in dieser Saison in der Hinrunde aufgrund seiner Verletzung auf Daniel verzichten“, sagte Dariusz Sztorc. „Ich wünsche Daniel natürlich alles Gute beim TB Uphusen, vor allem soll er gesund bleiben. Wir müssen jetzt aber auf uns schauen. Das Leben geht schließlich weiter.“