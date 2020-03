Auf den Fußballplätzen in der Region herrscht bis einschließlich 23. März gähnende Leere. Wie es danach weitergeht, bleibt abzuwarten. (Björn Hake)

Am Anfang schien alles so weit entfernt zu sein. In China verbreitete sich das Coronavirus rasant. Dass das Virus Europa, Deutschland, den Landkreis Verden erreicht, war jedoch nur eine Frage der Zeit. Dennoch: Es schien halt so weit weg zu sein. Doch nun ist der Moment gekommen, der kommen musste: Der Sport in unserer Region ist direkt vom Coronavirus getroffen. Der Lokalsport ist seit Donnerstag lahmgelegt.

Dass dieser Zeitpunkt eintritt, verwundert nicht. Mit welcher Schnelligkeit er dann kam, hingegen schon. Es war schon wahnsinnig, welche Eigendynamik sich im Laufe des Donnerstags entwickelte. Nach und nach trudelten die Meldungen herein, dass immer mehr Verbände den Spielbetrieb einstellen. Keine Frage: Es ist schade. Zu gerne hätten die Anhänger des TV Baden weiter verfolgt, wie die tolle Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga regulär zu Ende gegangen wäre. Handballer und Fußballer dürfen immerhin noch hoffen, dass ihre Spielzeiten fortgesetzt werden.

Nun mag man sich die Frage stellen, ob es die richtige Entscheidung ist, den Sport ruhen zu lassen. Doch ganz ehrlich: Diese Frage ist hinfällig. Wer sie sich stellt, hat den Ernst der Lage nicht erkannt. Natürlich ist es der richtige Entschluss. Es sind Entscheidungen der Vernunft. Sport ist schön und wichtig für die Gesellschaft. Doch aktuell ist er eben nur zweit-, wenn nicht gar drittrangig. Wichtig ist jetzt allein, dass die Coronakrise gut überstanden wird. Erst dann darf der Sport wieder in seine wichtige Rolle schlüpfen, die er im Normalfall für die Gesellschaft einnimmt.