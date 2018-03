Balint Bencsik spielt eigentlich im Oberliga-Team des TV Baden. Aufgrund des Ausfalls von Stefan Baum rückt er aber jetzt in den Drittliga-Kader auf. (Björn Hake)

Baden. Die einen sind schon abgestiegen, die anderen träumen vom Aufstieg in die zweite Bundesliga. Diese beiden Gegensätze treffen am Sonntag in der dritten Volleyball-Liga West aufeinander. Der Tabellenletzte, die VSG Ammerland, empfängt ab 16 Uhr in Westerstede den Aufstiegsaspiranten TV Baden.

Der Weg zum anvisierten Aufstieg – noch sind zwei Spiele zu absolvieren – klingt für den TV Baden in der Theorie recht einfach. Sie müssen die VSG Ammerland und am kommenden Wochenende den TSC Gievenbeck lediglich mit 3:0 bezwingen. In diesem Falle würde der TV Baden den dritten Tabellenplatz gegenüber der Konkurrenz verteidigen.

Dass der von Peter-Michael Sagajewski gecoachte TVB dazu in der Lage ist, steht außer Frage. Allerdings ist es eben nur die Theorie. Das weiß auch der Trainer. Zudem ist aktuell von dem Spiel gegen Gievenbeck noch gar nicht die Rede. Der Blick richtet sich allein auf das Nordwest-Derby gegen die VSG Ammerland. VSG-Trainer Torsten Busch schiebt die Favoritenrolle dem TV Baden zu. Etwas anderes bleibt ihm im Grunde auch nicht übrig. „Unter Druck stehen eher unsere Gäste – wir jedenfalls nicht“, wird Busch auf der Internetseite der VSG zitiert.

Sagajewski erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er die Rolle des Favoriten annimmt. Denn auch ihm bleibt in diesem Punkt nichts anderes übrig. Allerdings warnt der TVB-Coach im gleichen Atemzug auch davor, die Aufgabe in Westerstede als einfach anzusehen. „Wir sollten uns nichts vormachen: Spiele gegen den Letzten sind immer schwierig. Ammerland sucht noch nach einem Aufhänger, um positiv aus der Saison zu kommen. Den Anlass wollen wir ihnen aber nicht geben“, sagt der Trainer.

Wichtig sei für sein Team, dass die Konzentration über die gesamte Spielzeit hochgehalten wird. „Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich bei uns der Schlendrian einschleicht. Wenn uns das gelingt, stehen unsere Chancen sehr gut“, betont Sagajewski. Vor allem denkt er in diesem Zusammenhang an seine vier Spieler Moritz Wanke, Ole Seuberlich, Ole Sagajewski und Maksym Loskutov, die allesamt eine Ammerländer Vergangenheit haben.

Verzichten muss der Badener Coach am Sonntag auf Stefan Baum und Luca Ahrendt. Dafür steht Balint Benscik im Kader (wir berichteten).