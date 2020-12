Malte Meyer (am Ball) hat sich nach seinem Wechsel zur Sg Achim/Baden zu einer festen Größe bei dem Oberligisten entwickelt. (Björn Hake)

Mit der Verpflichtung von Malte Meyer haben die Verantwortlichen der SG Achim/Baden vor zweieinhalb Jahres ein ziemlich gutes Näschen bewiesen. Im Paket mit Noah Dreyer war der Kreisläufer mit 18 Jahren aus der A-Jugend des TV Oyten, die damals in der Bundesliga auflief, zum Handball-Oberligisten gekommen. Nach zwei Spielzeiten ist Malte Meyer bei der Spielgemeinschaft zum Stammspieler und Leistungsträger gereift. Mit 40 Toren in 20 Spielen hatte er seinen Anteil daran, dass die SG Achim/Baden in der vergangenen Saison nach einer verpatzen Hinrunde bis zum Abbruch der Spielzeit in der Tabelle noch auf Platz noch neun geklettert war.

Doch Meyer überzeugt im SG-Trikot bei Weitem nicht nur in der Offensive. „Meine Lieblingsposition ist die Abwehr“, sagt Malte Meyer, „verteidigen war schon immer mein Ding.“ Zu A-Jugendzeiten hatte der Rechtshänder beim TV Oyten unter Trainer Thomas Cordes an der Seite von Timo Blau in den Duellen mit den Füchsen Berlin, THW Kiel oder der SG Flensburg/Handewitt den Innenblock der 6:0-Abwehr gebildet. Der Weg nach Achim war dann ein fließender. Mit seinen Mannschaftskollegen Noah Dreyer und Max Borchert war Malte Meyer bereits in seinem letzten Jugendjahr einmal in der Woche Gast bei den Trainingseinheiten der Oberliga-Männer. Schlussendlich war der Wechsel nur noch Formsache.

Zum Handball ist Malte Meyer erst recht spät gekommen. Zunächst waren Fußball und Tischtennis angesagt. „In der D-Jugend bin ich in Oyten ins Training eingestiegen, Punktspiele habe ich aber erst ab der C-Jugend bestritten“, erläutert Malte Meyer. Zum Nachbarklub hatte es den Achimer nicht ohne Grund gezogen: Vater Andreas spielte dort bei den Männern und Mutter Jana engagierte sich bei den „Vampires“ im Jugendbereich als Trainerin. Malte Meyer: „Eigentlich wollte ich mir das Training noch bei anderen Vereinen ansehen. Aber in Oyten hat es von Anfang an gepasst.“

Bundesliga als bisheriger Höhepunkt

Die Entscheidung für den Handball und den TVO dürfte er im Nachhinein nicht bereut haben. Genauso wie seinen Positionswechsel. „Wann und warum ich am Kreis gelandet bin, weiß ich gar nicht mehr“, sagt Malte Meyer, der zuvor im Rückraum spielte. Als Kreisläufer hat er trotz seiner jungen Laufbahn schon viel erlebt. Höhepunkt der sechs Jahre in der Jugend war zweifellos der Aufstieg in die Bundesliga zur Spielzeit 2017/2018.

Im zweiten Qualifikationsturnier schrieb das Nachwuchsteam des TVO mit Siegen gegen den HC Elbflorenz Dresden und den BSV Magdeburg 93 Vereins-Geschichte. Die Bundesliga-Heimspiele fanden in der Pestalozzihalle dann stets vor großer Kulisse statt. Zehn Punkte hatten Malte Meyer und Co. am Ende gesammelt, zwei davon resultierten am 27. Januar 2018 aus einem 27:25-Erfolg gegen den großen THW Kiel.

Bei den Achimer Männern spielte sich Malte Meyer in der vergangenen Saison in den Vordergrund. Nachdem mit Fabian Balke und Erik Schmidt zwei Kreisläufer verletzungsbedingt über einen längeren Zeitraum ausgefallen waren, war seine Zeit gekommen. „Im Laufe der Saison haben die Abläufe immer besser gepasst“, analysiert Malte Meyer die Serie. Am Ende hatte die SG Achim/Baden sich unter anderem mit einem 25:24-Erfolg gegen den späteren Meister ATSV Habenhausen aus dem Keller der Tabelle herausgespielt. Sechsmal ging die Crew von Coach Tobias Naumann in den acht ausgetragenen Partien der Rückrunde als Sieger vom Feld.

„Ungewohnt“ – mit diesem Wort beschreibt Malte Meyer die aktuelle Situation. Zwei Spiele hat die SG Achim/Baden im Oktober vor der Unterbrechung der Spielzeit absolviert. Beide gingen knapp verloren. 23:24 lautete das Resultat zum Auftakt beim Elsflether TB, daheim gab es ein 26:28 gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Sechs Treffer standen für Malte Meyer im vorerst letzten Spiel zu Buche. Noch heute ärgert sich der Kreisläufer darüber, dass er und sein Team beide Spiele verloren haben. „In Elsfleth liegen wir fast die komplette Partie vorne und auch gegen Schwanewede war es ein Duell auf Augenhöhe“, waren für den Studenten der Elektrotechnik an der Hochschule Bremen auch 4:0 Punkte möglich.

Aktuell hält Malte Meyer sich individuell fit. Es bliebe nun auch mal Zeit für andere Dinge, kann er der aktuellen Situation auch eine gute Seite abgewinnen. Dazu gehört auch, dass er mit Interesse den handballerischen Weg seiner jüngeren Schwester Wiebke verfolgt. Die U17-Natinalspielerin ist vor einem Jahr auf das Sport-Internat nach Leipzig gewechselt. „Wiebke hatte einige Zeit mit Rückenproblemen zu kämpfen, inzwischen ist sie aber auf die Platte zurückgekehrt“, weiß der große Bruder zu berichten. „Jetzt wäre einmal die Zeit da, dass ich mir Spiele des HC Leipzig in der zweiten Liga anschauen könnte, aber die Umstände lassen es ja leider nicht zu.“ Dennoch schaut er sich die Spiele seiner Schwester an, per Livestream im Internet.

Mit einer Einschätzung, ob und wann die Saison fortgeführt wird, tut er sich schwer. Vier Wochen Vorlauf seien aber schon wichtig, findet Malte Meyer. Fest steht aber: Den Konkurrenzkampf will der Youngster auch dann nicht scheuen. Vielmehr hofft er, dass Erik Schmidt und Fabian Balke fit aus der Corona-Zwangspause zurückkehren. Malte Meyer: „Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft.“

Weitere Informationen

Handball-Talente gibt es im Kreis Verden zuhauf. Sie stehen nicht immerim Vordergrund,

überzeugen aber mit guten Leistungen in

jungen Jahren. In unserer Serie „Junge Wilde“

stellen wir nach und nach einige von ihnen vor.