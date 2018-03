Fußball und Schnee beziehungsweise Frost, das passt weiterhin nicht gut zusammen. (FR)

Landkreis Verden. Ganz Deutschland bibbert in diesen Tagen, Minusgrade jenseits des Gefrierpunkts, teils im zweistelligen Bereich. Die meisten dürften sich nach einer warmen Decke und Kaminfeuer sehnen, oder noch besser: nach wärmeren Temperaturen. Das gilt vor allem für die Amateurfußballer der Region. Zunächst der Regen, dann der Schnee, nun der Frost – der Winter hat immer wieder eine neue Variante parat, die zu den Spielabsagen führt.

Somit sind keine Schlagzeilen zu lesen, wann und wo ein Fußballspiel ausgerichtet wird, sondern Überschriften wie „Das Eis hält – Bremer Semkenfahrt öffnet“. Dementsprechend sind es dieses Mal die gefrorenen Plätze, auf denen kein Fußball möglich ist. Zwar soll am Sonntag Tauwetter einsetzen, doch a) war und wäre das für die am Freitag und Sonnabend angesetzten Partien zu spät und b) würde das für das grüne Terrain bedeuteten, dass es durchnässt, weich und somit ebenfalls unbespielbar wäre.

Selbst das Allheilmittel Kunstrasen ist diesmal nicht der Problemlöser für alles. Im Landkreis Osterholz wurden bereits Spiele abgesagt, obwohl sie auf dem künstlichen Geläuf angesetzt waren. Die Beschreibung „Schlittschuhlaufen ohne Schuhe“ wurde in diesem Bezug von Sasa Pinter, Trainer des SV Bornreihe, gewählt.

Doch Landkreis Osterholz ist nicht Landkreis Verden. Zwei Teams aus der Region müssen derzeit immer wieder unter Beweis stellen, dass sie über hart gesottene Akteure verfügen. Sie werden als Belohnung dafür aber auch einen im Vergleich mit ihren Konkurrenten entspannten Frühling erleben: die beiden Bezirksligisten FC Verden 04 und TV Oyten. Beide haben bereits 18 Spiele absolviert, die jeweilige Nummer 19 wird am Sonntag aller Voraussicht nach folgen. Die Konkurrenz kann davon nur träumen, nicht wenige haben gar erst 13 Partien bestritten.

Die Tabelle besitzt daher wenig Aussagekraft. Bestes Beispiel: der TV Oyten und sein nächster Gegner, der SV Pennigbüttel. Am Sonntag ab 15 Uhr empfängt der Tabellendritte seinen direkten Verfolger auf dem Oytener Kunstrasen. Doch das Bild täuscht arg. Der TVO sammelte aus 18 Spielen 28 Punkte, der SVP aus 13 Spielen 27. „Hätte Verden nicht auch einen Kunstrasen, wären wir bald Tabellenführer“, scherzt Oytens Coach Axel Sammrey und spricht gleichzeitig die Wahrheit aus. Apropos Tabellenführer, so könnte sich auch Pennigbüttel nennen, sollten sie all ihre Nachholspiele gewinnen. 15 Punkte beträgt nämlich der derzeitige Rückstand auf den Ligaprimus aus der Reiterstadt.

Und der FC Verden 04 wird am Sonntag ebenfalls nicht untätig sein. Die Anstoßzeit auf dem Verdener Kunstrasen wurde auf 16.30 Uhr verschoben, dann wird das Derby mit dem TSV Bassen über die Bühne gehen. „Mit Schnee auf dem Platz hätten wir ein Problem, aber es liegt keiner, daher sieht alles gut aus“, versichert Sascha Lindhorst, Coach des Spitzenreiters.

Doch eine Warnung spricht er dennoch aus, jedoch in Bezug auf den Gegner. „Den Vorteil mit dem Kunstrasen haben wir gegenüber den Bassenern nicht, da sie in Oyten trainieren.“

Wieder keine Landesliga

Die für Sonnabend angesetzte Partie des FSV Langwedel-Völkersen wurde bereits abgesagt. Die Chancen, dass der MTV Riede und der SV Vorwärts Hülsen daheim jeweils auflaufen werden, gehen laut der Coaches Stephan Hozan und Ziad Leilo gen null. Bereits fest steht, dass auch am ersten Märzwochenende des Jahres 2018 kein Fußball in der Landesliga Lüneburg gespielt wird. Darunter fällt demnach auch die Auswärtspartie des TSV Ottersberg und der Heimauftritt des TSV Etelsen. Keine Überraschung für Andre Koopmann, den Sportlichen Leiter der Schlossparkkicker, der diese Ereignisse bereits aus der Ferne prophezeite: „Ich bin zwar die ganze Woche auf einer Messe, aber ich gehe stark davon aus, dass es wieder ausfällt.“