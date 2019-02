Am Boden: Anna Puvogel und der TSV Fischerhude-Quelkhorn mussten im 13. Saisonspiel die zwölfte Niederlage einstecken. (Björn Hake)

Bremen. Zwölf Niederlagen in 13 Spielen – da kann einem schon mal der Spaß vergehen. Daher ist die Stimmung bei den Volleyballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn nach der neuerlichen Pleite in der Verbandsliga 2 nachzuvollziehen. Gerade gegen den TSV Bremen-Walle 1875 hatten sich die Fischerhuderinnen mehr erhofft, war es doch genau dieser Gegner, gegen den der bisher einzige Saisonsieg gelungen war. Doch das Rückspiel in Bremen endete mit einem deutlichen 0:3 (18:25, 9:25, 19:25).

„Der erste Satz hat noch Spaß gemacht, danach nicht mehr“, musste Nicole Binkowski gestehen. Die Trainerin von Fischerhude-Quelkhorn hatte zunächst eine hoffnungsvolle Leistung registriert. Bis Mitte des ersten Satzes gestaltete der Gast das Geschehen ausgeglichen. „Doch dann wird irgendein Schalter umgelegt. Dann schleichen sich unglückliche Aktionen ein, der Satz ist weg und die Verunsicherung groß. Uns fehlt einfach die Lockerheit, die ist uns verloren gegangen“, versuchte Binkowski, die Pleite zu erklären.

In Satz zwei wurde es noch deutlich schlimmer, dieser wurde sang- und klanglos mit 9:25 abgegeben. Für diese Leistung wollte Binkowski auch die Personalsituation über die Saison hinweg – Abgänge und Verletzungen – nicht als Begründung gelten lassen.

Immerhin fing sich die Truppe in Satz drei wieder und verlor diesen nur mit 19:25. Mit dem Abstieg in die Landesliga haben sich Binkowski und Co. bereits abgefunden. Nun gehe es ausschließlich darum, sich den Spaß am Volleyball zu erhalten. Und das wollen die Fischerhuderinnnen am kommenden Sonnabend im finalen Heimspieltag erreichen, indem sie ihren Anhängern und auch sich selbst beweisen, dass sie es besser können. Und der Optimismus ist weiterhin da, „denn Trübsal blasen wir nicht.“