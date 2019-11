Verbandsliga Nordsee Männer: Ohne Rückraumspieler Ole Fastenau geht der TSV Daverden in das Heimspiel gegen Spitzenreiter VfL Fredenbeck II. Die erste Vermutung habe sich bestätigt, erklärt TSV-Coach Ingo Ehlers: „Ole fällt mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus. Wir rechnen mit einer Zwangspause von etwa vier Wochen.“ Für den früheren Morsumer soll Constantin Pasenau vermehrt Spielanteile im Angriff erhalten. Durch den Ausfall von Fastenau, erklärt Ehlers, würde natürlich einiges an Qualität verloren gehen. „Aber Constantin hat zuletzt gute Spiele abgeliefert, er genießt unser vollstes Vertrauen.“ Derweil führt der VfL Fredenbeck II nach drei Siegen in Folge das Tableau mit 11:3 Zählern an. „Fredenbeck spielt eine starke 6:0-Deckung und kommt mit einem starken Linkshänder im rechten Rückraum“, benennt Ehlers die Stärken der Gäste. Ehlers selber wird die Begegnung verpassen. „Ich verlängere an diesem Wochenende meinen Trainerschein“, nennt er den Grund. Vertreten wird er von durch Henning Meyer.

Anpfiff: Sonnabend um 17.30 Uhr in Langwedel