Auch die Fußballer in Niedersachsen dürfen seit Freitag ihren Sport vorerst nicht mehr ausüben. (Björn Hake)

Die Meldungen reißen nicht ab. Die Auswirkungen des Coronavirus verbreiten sich immer weiter. Bereits am Donnerstag verschickten reichlich Sportverbände ihre vorläufigen und teils endgültigen Saison-Absagen. Am Freitag zogen einige nach, unter anderem der Niedersächsische Fußballverband. Der NFV verschafft sich zunächst einmal Luft, um die Entwicklung in der Causa Coronavirus abzuwarten und sich die nächsten Schritte zu überlegen. Somit verzichtet der Fußball-Verband derzeit noch darauf, die Spielzeit 2019/2020 für beendet zu erklären. Der erste Schritt ist nun die Einstellung des Spielbetriebs bis einschließlich Montag, 23. März. Die Generalabsage betrifft alle NFV-Spiel- und Altersklassen im Herren-, Frauen- und Jugendbereich auf dem Feld sowie Veranstaltungsformate in der Halle.

Neben den angesetzten Partien des regulären Spielbetriebs sind auch Freundschaftsspiele von der Generalabsage betroffen. Zudem empfiehlt der NFV seinen Vereinen, den Trainingsbetrieb einzustellen. NFV-Präsident Günter Distelrath: „Letztlich obliegt die Entscheidung den Vereinsverantwortlichen, doch ein jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten, die Verbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus zu verlangsamen und so mögliche Ansteckungsketten zu verhindern.“

Der Handballverband Niedersachsen hatte bereits am Donnerstag verkündet, den gesamten Spielbetrieb vorerst bis zum 19. April auszusetzen. Tim Oliver Kalle, Leiter Kommunikation beim Deutschen Handballbund (DHB), sagte im Gespräch mit unserer Zeitung am Donnerstag, dass die Partien der 3. Ligen an diesem Wochenende nicht stattfinden würden. Am Freitag folgte auch der DHB dem Vorgehen der Niedersachsen und setzt den gesamten Spielbetrieb des deutschen Handballs bis mindestens zum 19. April auf allen Ebenen aus. Eine Arbeitsgruppe werde sich in der Zwischenzeit mit spieltechnischen Konsequenzen sowie Rahmenbedingungen des Spielbetriebs in der Saison 2020/21 beschäftigen.

Auch im Tischtennis ist vorerst Schluss. Der Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) hat in Abstimmung mit dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) beschlossen, den gesamten Spielbetrieb in Niedersachsen mit sofortiger Wirkung bis einschließlich zum 17. April 2020 zu unterbrechen. Dies betrifft sämtliche Punkt- und Pokalspiele, alle weiterführenden und offenen Turniere, alle TTVN-Races sowie Schulwettbewerbe wie Mini-Meisterschaften und den Rundlauf-Team-Cup. Ebenso empfiehlt der TTVN, den Trainingsbetrieb einzustellen. Wie ab dem 17. April weiter verfahren wird, darüber will der Verband sich nun mit dem DTTB und anderen Landesverbänden beraten. Von Rückfragen bittet der TTVN daher derzeit abzusehen.

Uneinigkeit herrscht noch bei den Schützen. Der Bezirksverband Hoya sieht bisher von Absagen ab, anders sieht es auf Bundes- und Kreisebene aus. Der Deutsche Schützenbund (DSB) hat die bisher drastische Variante aller Sportverbände gewählt. Alle Deutschen Meisterschaften und weitere sportliche Veranstaltungen des DSB auf Bundesebene wurden für das Jahr 2020 abgesagt. Im Kreisschützenverband Weser-Eyter werden vorerst bis zum 8. April alle Aktivitäten ausgesetzt.

Zudem hat der TV Baden auf Vereinsebene seinen Sport- und Trainingsbetrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt. Die für den 20. März vorgesehene Jahreshauptversammlung soll neu terminiert werden.