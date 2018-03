Machte in Bochum nochmals eine gute Figur und stellte erneut seine Ligazugehörigkeit unter Beweis: das Team Ars Nova. (Eberhard Erben)

Bochum. Die Premieren-Saison für das Team Ars Nova in der 2. Bundesliga Latein ist vorbei. Und für die Verdener Tänzer nahm die Saison, die mit Höhen und Tiefen gespickt war, ein versöhnliches und erfolgreiches Ende. Nach fünf Turnieren belegen sie den Gesamtrang sechs und damit den letzten Platz am rettenden Ufer. Der Abstieg ist damit abgewendet worden.

Den Klassenerhalt hätte die Latein-Formation beinahe bereits in der vergangenen Woche geschenkt bekommen. Der Grund: Das abschließende Turnier in Bochum stand zunächst auf der Kippe und wurde dann abgesagt, die Saison war damit beendet. Wäre es bei dieser Entscheidung geblieben, hätten die Verdener durchatmen und den Nichtabstieg feiern können, denn bereits im Vorfeld nahmen sie den rettenden sechsten Platz ein. Die Halle in Bochum, wo das letzte Turnier der Saison stattfinden sollte, stand dem Gastgeber, T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum, nicht mehr zur Verfügung. Nach langem Hin und Her und reichlich Unterstützung durch sämtliche Vereine der 2. Bundesliga fand der Saisonabschluss aber doch noch statt. Die einzige Änderung war der Zeitplan.

Höhen und Tiefen

Somit konnten die Ars-Nova-Tänzer den Klassenerhalt auf sportlichem Weg erreichen. Dass sie überhaupt noch um den Klassenerhalt bangen mussten, damit war nach Turnier eins nicht zu rechnen. In Düren legte der Aufsteiger mit Rang vier im großen Finale sogleich sein Potenzial offen. Dieses Ergebnis sollte in Bietigheim bestätigt werden, doch vor dem zweiten Saisonturnier verletzte sich Fabian Geukens und fiel aus. Das Resultat: Ars Nova musste die Formation ändern und büßte an Souveränität ein – Platz sieben. Der gleiche Rang wurde auch bei Turnier drei in Ludwigsburg belegt, diesmal wurde das Leistungsvermögen einfach nicht abgerufen. Dementsprechend gerieten die Verdener unter Druck, hielten diesem aber beim vierten Wettkampf stand. Der sechste Rang in Rüsselsheim sorgte wieder für einen kleinen Vorsprung auf die beiden Abstiegsränge. Und in Bochum galt es dann, die Ligazugehörigkeit erneut unter Beweis zu stellen.

Und das gelang dem Team Ars Nova bereits mit dem ersten Auftritt. Ein „fast fehlerfreier und musikalisch getanzter Durchgang“ (Pressesprecherin Madlen Kasten) überzeugte die Wertungsrichter. Der Lohn: der Einzug in das große Finale. Da der ärgste Kontrahent, die TSA des TSV Bocholt von 1867/1896, diese Hürde nicht überwand, war der Klassenerhalt bereits besiegelt. „Wir haben gezeigt, dass wir eine Musik und eine Choreografie entwickeln können, mit denen wir auf Bundesebene mithalten können“, zeigte sich Trainerin Iris Osterkamp stolz ihr das Team. Die Verdener konnten demnach im großen Finale befreit auftreten. Und mit der Wertung 5-5-5-4-5 und dem daraus resultierenden fünften Platz gelang ihnen das auch. In der Abschlusstabelle sorgte das für einen relativ komfortablen Vorsprung von vier Platzierungspunkten.

„Wir sind jetzt die 14. beste Mannschaft in Deutschland“, freute sich anschließend Teamkapitänin Imke Teuchert. „Es war ein sehr emotionaler Saisonabschluss für alle Tänzer, mitgereisten Fans und Familien“, fügte Pressesprecherin Madlen Kasten hinzu.

Wie es nun in der kommenden Saison für das Team Ars Nova weitergehen wird, steht derweil noch nicht fest. „In der kommenden Woche werden wir über die vergangene Saison sprechen und vor allen Dingen einen Blick in die Zukunft werfen“, betonte Trainer Lars Tielitz von Totth.