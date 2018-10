Stephan Hotzan bangt: Nach den schlechten Leistungen zuletzt steht der Trainer vom MTV Riede zur Disposition. (Björn Hake)

Riede. Die Luft für Stephan Hotzan wird immer dünner. Das schwache Auftreten beim 0:6 am Sonntag in Langwedel bringt Frank Lindenberg so stark ins Grübeln, sodass er ein Bekenntnis zum Coach vermeidet. „Sicherlich werden die Fragen kommen. Wir hinterfragen uns alle – auch den Trainer“, sagt der Leiter der Fußballsparte beim Bezirksligisten MTV Riede. Vermutlich könnte das nächste Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck zu seinem Schicksalsspiel werden. „Wir können alle davon ausgehen, dass er da noch auf der Bank sitzt“, erklärt der 51-jährige Lindenberg. Somit nimmt er der Sache etwas den Wind aus den Segeln, was einen sofortigen Trainerwechsel unwahrscheinlich macht. Aber: Noch so eine leblose Vorstellung seines Teams könnte Hotzan den Job kosten. Gegen den Dritten aus Osterholz-Scharmbeck ist die Art und Weise sicher entscheidender als das nackte Resultat.

Lindenberg nimmt auch kein Blatt vor den Mund: „Schon in Hülsen in der zweiten Halbzeit, vor allem aber in der ersten Halbzeit in Langwedel, war das dem MTV Riede nicht würdig. Kampfgeist, Geschlossenheit – alles, was uns ausgezeichnet hat, haben wir vermissen lassen. Darüber war ich erschrocken.“ Die zweite Halbzeit am Burgbad, in der der MTV immerhin nicht noch mehr Gegentore kassierte, war für ihn nur das Mindeste, was er vom Team erwarten konnte. Für die kommenden Wochen steigt nun der Anspruch: Vor den wichtigen Partien gegen den TuS Bothel, SV Lilienthal-Falkenberg und ATSV Scharmbecksbotel – Mitkonkurrenten im Abstiegskampf – nimmt er die Mannschaft in die Pflicht. „Die Gegner müssen wir schlagen. Wir wollten zum jetzigen Zeitpunkt sieben, acht Punkte mehr haben“, betont Lindenberg.

Deshalb sieht der kaufmännische Angestellte auch nicht so einfach über die peinliche Leistung vom Sonntag hinweg: Es herrscht Gesprächsbedarf beim MTV Riede. „Wir haben eine Krise und machen uns intensiv Gedanken“, meint Lindenberg, der nun unter der Woche noch einmal mit Hotzan und den Spielern sprechen wird. Dies sei teilweise schon geschehen – es reicht aber noch nicht für ein genaues Bild. Sein Wunsch ist es, die Gründe für die sportliche Talfahrt auszumachen.

Eine Rolle spielt dabei auch der Name Stephan Hotzan und die Frage, ob er noch der richtige Mann ist. Im Endeffekt werden die Leistungen – und auch die Ergebnisse – über seine Zukunft beim MTV Riede entscheiden. Was für einen Verbleib des Coaches spricht, ist das Abschneiden in der vergangenen Spielzeit. Da landeten die MTV-Fußballer auf dem fünften Platz der Bezirksliga. Und auch in der aktuellen Saison war nicht alles schlecht. Lindenberg führt insbesondere die beiden 1:2-Niederlagen in Heeslingen und in Oyten an: Zweimal sei der MTV mehr als ebenbürtig aufgetreten. Zudem lässt sich auch nicht wegdiskutieren, dass Hotzan aktuell mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen hat. Die Aufstellung in Langwedel sei aufgrund vieler körperlicher Probleme einiger Spieler nahezu alternativlos gewesen. „Ich bin recht nah an der Mannschaft. Das habe ich so mitgetragen“, berichtet Lindenberg, der in diesem Zusammenhang somit die Kritik vom MTV-Anhang am Matchplan des Trainers einstampft.

Grundsätzlich sind die Bedingungen für Hotzan nicht einfach: Vor der Saison ist Benjamin Fasche kurzfristig abgesprungen, Spieler wie Torben Meyer, Dennis Klätke, Marvin Just und Marcel Bremer rufen wegen ihrer Verletzungen und Abwesenheiten nur selten Normalform ab. „Das war nicht vorhersehbar“, sagt der Trainer, der einen 22-Mann-Kader zur Verfügung hat. Lindenberg erkennt die Problematik, schließt Wintertransfers nicht aus: „Ich finde diese Wechselkultur nicht gut. Aber wir müssen uns Gedanken machen, ob wir kurzfristig Spieler ansprechen.“

Ein Argument gegen Hotzan könnte die Beurteilung der Leistungsstärke des Teams sein. „Wir haben nach der Hinrunde in der vergangenen Saison auf dem zweiten Platz gestanden und da wurde ich gefragt, ob wir aufsteigen wollen. Das sind fast die identischen Spieler. Da ist Qualität da“, meint Lindenberg. Hotzan stimmt ihm zu: „Die Mannschaft kann viel mehr.“ Der Trainer vom MTV Riede hält die Diskussion um seine Person auch für legitim. „Das ist doch normal: Wir sind Vorletzter, dann kommen noch solche Leistungen wie in Langwedel dazu“, meint er und wünscht sich im Amt bleiben zu dürfen: „Ich werfe nicht das Handtuch und hoffe, dass mir der Verein weiter das Vertrauen schenkt. Die Arbeit mit der Mannschaft macht mir Spaß, ich bin fußballverrückt und hoffe, dass ich den Spielern das demnächst wieder mehr vermitteln kann.“ Zumindest das VSK-Spiel dürfte Hotzan noch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Trainer vom MTV Riede erleben.