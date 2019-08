Diyar Undav (grünes Trikot) hat mit dem SV Baden einen gelungen Start in die Saison hingelegt. (Björn Hake)

Landkreis Verden. In der 1. Fußball-Kreisklasse hat der MTV Riede II seine Spitzenposition gefestigt. Die Blauen setzten sich im Gemeindederby gegen Thedinghausen II durch und feierten ihren dritten Sieg im dritten Spiel. Auf Erfolgskurs ist auch der SV Baden. Das Team um Spielertrainer Tim Schwenkte hatte kaum Probleme mit Aufsteiger TSV Fischerhude-Quelkhorn II und kam zum zweiten Sieg in Folge, nachdem der Saisonstart mit der knappen Niederlage in Riede daneben gegangen war.

SV Baden – TSV Fischerhude-Quelkhorn II 4:2 (2:1): Die Leistungskurve beim SVB zeigt derzeit steil nach oben. Die zu Saisonbeginn von Tim Schwentke übernommene Mannschaft feierte gegen Fischerhude ihren zweiten Sieg in Serie und schleicht sich in den Kreis der Titelkandidaten. Schwentke wird bei seiner Arbeit unterstützt von Enrico Grüpmeier, der als verlängerter Arm für ihn auf dem Platz steht und mit seiner Erfahrung in der Innenverteidigung die Abwehr stabilisiert. „Enrico und ich verstehen uns gut und wir hoffen, dass wir gemeinsam den SVB auf den richtigen Weg führen“, sagte Schwenkte, der mit Denis Rogosin vom TSV Achim II einen starken Zehner holte. Auch gegen Fischerhude zeigte Rogosin seine Klasse und brachte den SVB nach einem erfolgreich abgeschlossenen Alleingang mit 1:0 in Führung (19.).

Kurz nach dem Tor erhöhte Diyar Undav mit einem strammen Distanzschuss auf 2:0 (23.). Bei den Badenern kehrte danach etwas der Schlendrian ein. Aufsteiger Fischerhude nutzte die Sorglosigkeit des SVB in der Defensive und kam durch Jascha Weber auf 1:2 heran (35.). Auf die Siegerstraße führte Rogosin die Männer von Schwentke kurz nach dem Seitenwechsel, als er einen an Erdal Yüksel verursachten Strafstoß nutzte und zum 3:1 traf (48.). Auch Zugang Marvin Louis, der in der vergangenen Saison für den FSV Langwedel-Völkersen seine Stiefel schnürte, kam noch zu einem Treffer. Louis durfte den zweiten Badener Strafstoß schießen, den er nach Foul an Undav sicher verwandelte (64.). Kurz vor dem Abpfiff kamen die Gäste noch zu ihrem zweiten Treffer, den Arne Nord erzielte (85.). „Unser Team hat eine starke Leistung gezeigt. Ich denke, dass wir noch viel Freude an unserem Team haben werden“, sagte der inzwischen 40-jährige Schwentke, der seine Stiefel auch noch selbst schnürte, als er sich in der 66. Minute für Doppeltorschützen Rogosin einwechselte.

MTV Riede II – TSV Thedinghausen II 4:1 (3:0): „Wir wollten oben mitspielen. Bislang ist uns das hervorragend gelungen“, strahlte Riedes Trainer Thomas Ripke nach dem klaren Sieg im Derby. Der Erfolg hat natürlich seine Gründe: Dem Coach, der gemeinsam mit Tobias Finke und Stefan Speer für die Mannschaft verantwortlich ist, steht ein qualitativ und quantitativ starker Kader zur Verfügung. Mit den Routiniers Florian Schumacher und Marcel Otten holte das Trainer-Dreigestirn sehr viel Erfahrung in die Mannschaft. Der 36-jährige Schumacher ist als Sechser vor der Abwehr tätig und zieht zudem die Fäden, wenn das Spiel nach vorne geht. Auch Otten, der inzwischen auch schon 34 Jahre alt ist und viele Jahre in der Ersten des MTV spielte, ist als Zehner eine echte Bereicherung. Zudem sind viele Nachwuchskräfte aus der eigenen Jugend inzwischen dabei. So hat Sören Pachaly seinen Platz auf der rechten Außenbahn des Mittelfeldes und Pascal Schumacher steht seinen Mann in der Innenverteidigung. Mit Jannik Schumacher verfügt der MTV II über einen sehr starken Keeper. „Eigentlich ist Jannik für unser Bezirksliga-Team vorgesehen. Bei uns soll er an Erfahrung gewinnen und ich denke, dass er in der nächsten Serie Marcel Bremer als Keeper ablösen wird“, sieht Ripke den Torhüter schon höher spielen.

Gegen Thedinghausen stand Schumacher aber noch im Kasten der Reserve und machte dort seine Sache gut. Am Ehrentor der Gäste konnte Schumacher nichts machen. Der Treffer in der Nachspielzeit resultierte aus einem Strafstoß, den Hark Fastenau durch ein Foul verursachte und Toni Krüger verwandelte. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel längst entschieden. Tabellenführer Riede zeigte eine sehr starke erste Hälfte und führte beim Pausenpfiff bereits mit 3:0. Marvin Just markierte das 1:0 per Abstauber, nachdem Micha Piepke Thedinghausens Keeper Wolf Willi Wendel geprüft hatte (23.). Eine Minute später stand es 2:0. Diesmal traf Jannik Wohlers per Distanzschuss. Mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Piepke per Kopfball nach Ecke auf 3:0. „Nach dem Seitenwechsel haben wir die Zügel etwas schleifen lassen. Thedinghausen kam jetzt besser ins Spiel, wurde aber zu keinem Zeitpunkt gefährlich“, sagte Ripke, dessen Team durch Daniel Zilz in der 87. Minute auf 4:0 erhöhte, ehe Krüger der Ehrentreffer für die Blau-Gelben gelang.