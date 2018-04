Trug sich gegen den TSV Achim III gleich dreimal in die Torschützenliste ein: Sören Bengsch (links), der in Diensten des TSV Etelsen II steht. (Hake)

Landkreis Verden. In der 1. Fußball-Kreisklasse haben die Spitzenmannschaften nichts anbrennen lassen. Tabellenführer FSV Langwedel-Völkersen II siegte gegen den TV Oyten III ebenso wie seine Verfolger – FSV Langwedel-Völkersen II, TSV Etelsen II, TSV Brunsbrock. Hoffnungen auf den Aufstieg darf sich auch noch Bassens Zweite machen, die durch ihren knappen Erfolg beim TSV Achim II den Anschluss zum Führungstrio hielt.

TSV Achim II - TSV Bassen II 0:1 (0:0): Nach dem neunten sieglosen Spiel in Serie befindet sich die Reserve des TSV Achim weiterhin in Abstiegsgefahr. Gegen Bassens zweite Mannschaft war die Pleite allerdings unnötig. Das Team von Waldemar Kammer war ein mehr als gleichwertiger Gegner und hätte zur Pause nach zwei Großchancen von Veli Bostan durchaus führen können. Auch in Durchgang zwei überzeugten die Gastgeber, etwas Zählbares sprang aber trotz vielversprechender Tormöglichkeiten nicht heraus. Besser machte es das Team von Marius Wagener: Torjäger Johannes Dietzel schloss eine Einzelaktion mit dem Tor des Tages ab (52.). In der Nachspielzeit markierten die Achimer zwar noch einen Treffer durch Nikolai Diwisch, das Tor fand aber keine Anerkennung, da der Referee ein Foul von Diwisch am Bassener Keeper Leon Henke gesehen hatte. Zu allem Überfluss sah Achims Achmet Miry nach 70 Minuten noch die Ampelkarte aufgrund wiederholten Foulspiels.

TSV Etelsen II - TSV Achim III 7:0 (1:0): Nach zwei knappen Siegen und einem Unentschieden lief die Tormaschinerie des Tabellenzweiten aus Etelsen gegen Achim wieder auf Hochtouren. „Schon zur Pause hatten wir Chancen für mehr als ein halbes Dutzend Treffer“, beschrieb Etelsens Co-Trainer Nevzat Toprak die Überlegenheit seines Teams. Und dennoch stand es nur 1:0, Sören Bengsch hatte in Minute 20 getroffen. Als Bengsch nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte (52.), war die Partie bereits entschieden und die Gäste gaben sich auf. Timo Walter (65./78.), Paul Barth (69.) sowie Bengsch mit seinem dritten Tor (75.) und Luca Preiß (86.) schossen Etelsens höchsten Saisonsieg heraus.

TV Oyten III - FSV Langwedel-Völkersen II 2:5 (0:2): Oytens dritte Mannschaft blieb auch im vierten Spiel nach der Winterpause ohne Sieg. Gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter hatte der TVO schlichtweg keine Chance. Die Elf von Ralf Görgens zeigte sich von der Pleite im Pokalhalbfinale gegen den TB Uphusen II gut erholt und feierte einen auch in der Höhe verdienten Sieg. Vor der Pause gelangen Janek Kamermann (34.) und Frederick Struhs (38.) die Treffer zur 2:0-Führung. Jari Egbers (52.) und Timo Engberts (73.) erhöhten auf 4:0 für den Spitzenreiter, der es in der Schlussphase etwas ruhiger angehen ließ und dafür mit zwei Gegentoren bestraft wurde, die Eduard Denhof (76.) und Johannes Wrede (85.) erzielten. Das fünfte FSV-Tor ging auf das Konto von Andre Wolst zum zwischenzeitlichen 1:4 (76.).

TSV Blender - SVV Hülsen II 0:3 (0:1): Der SVV bestätigte erneut seine gute Form und feierte den fünften Sieg in Serie. Die mit großer Personalnot angetretenen Platzherren hielten gegen das Team von Lasse Gehlich nur eine Stunde lang mit. Nachdem Sean-Ramires Al-Kaledi das Leder bei einem Freistoß aus gut 25 Metern unhaltbar ins Tor der Blenderaner gejagt hatte, erlahmte die Gegenwehr. Patrik Preisler erhöhte in der Schlussphase auf 3:0 für den auf Platz fünf gekletterten SVV. Das 1:0 für Hülsen in Hälfte eins hatte Moussa Scheich-Mous markiert. „Bei uns fehlte es spätestens nach dem 0:2 an Ordnung. Daher müssen wir froh sein, dass die Niederlage noch im Rahmen blieb“, sagte TSV-Kapitän Andy Gefeke.

SV Wahnebergen - TSV Thedinghausen II 2:1 (2:0): Vor der Partie versammelte SVW-Coach Jörg Behrens sein Team und sprach die 0:7-Pleite aus der Vorwoche gegen Bassen II an. Er appellierte an Moral und Willenskraft. Die Worte fielen auf fruchtbaren Boden, denn seine aufgebotene Elf kämpfte und setzte sich im Kellerduell verdient durch. Vor der Pause schoss Mustafa Hewash auf Zuspiel von Matthias Müller das 1:0 (8.). Auch für das 2:0 war Hewash verantwortlich(40.). Bei seinem zweiten Treffer war ein Trick entscheidend, per Hacke legte er sich dabei selbst den Ball vor. Als Wolf-Willi Wendel nach einer Stunde Thedinghausen auf 1:2 heranbrachte, hatte der SVW plötzlich Probleme und geriet unter Druck. Müller, der inzwischen aus der Offensive ins Tor gewechselt war, zeigte aber sein Können zwischen den Pfosten und hielt den fünften Saisonsieg und damit die Rehabilitation der Wahneberger fest.

SV Baden - TSV Brunsbrock 1:4 (0:2): Gegen die Roten Teufel waren die Badener überfordert. „Leider haben wir nur annähernd unsere vielen Torchancen genutzt“, sah TSV-Coach Thomas Tödter seine Elf fast ständig in des Gegners Hälfte. In den ersten Minuten hatte der SVB noch Glück, dass Keeper Stefan Finkemeyer ohne Gegentreffer blieb. Nach einer halben Stunde war es damit aber vorbei: Moritz Hestermann (30.) und Andre Oestmann (32.) trafen für Brunsbrock. Im Anschluss eines Freistoßes stand Fabian Kunst goldrichtig und erhöhte auf 3:0 für die Gäste, ehe Marvin Gauster den vierten Treffer für den Tabellendritten erzielte. Das Badener Ehrentor gelang Marcello-Alessandro Güthermann kurz vor dem Abpfiff (88.).