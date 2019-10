Antwortete mit einer starken Leistung auf sein Reservisten-Dasein in der Vorwoche: Uphusens Kapitän Ole Laabs (links). (Björn Hake)

Achim. Das erste Spiel nach Fabrizio Muzzicato: Der TB Uphusen verliert gegen Eintracht Celle, weiß sich aber zumindest wieder Torchancen zu erarbeiten. Spiel zwei nach Fabrizio Muzzicato: Der TBU weiß sich nicht nur Torchancen zu erspielen, er weiß sie auch zu nutzen. Daher durften die Oberliga-Fußballer mit dem 3:1 (2:1) über den FC Hagen/Uthlede ihren dritten Saisonsieg feiern und schlossen die Lücke zum Tabellenmittelfeld.

Am Ende konnte festgehalten werden: Die effizientere Mannschaft ging siegreich vom Platz. Und mit Blick auf die bisherigen Leistungen in dieser Saison war das überraschend der TBU. Bisher hatte er nämlich immer reichlich Chancen versiebt oder sie gar nicht erst kreiert. Im Heimspiel gegen Hagen war das nun anders. Entsprechend sagte FC-Coach Carsten Werde: „Zur Halbzeit wissen wir gar nicht, warum wir 1:2 zurückliegen.“ Die Antwort ist denkbar einfach: Uphusen machte teils aus wenig viel. Wie in der 30. Minute: Aladji Barrie wird am Sechzehner von Viktor Pekrul bedient, Barrie dreht sich mit dem Gegenspieler im Rücken und sein Schuss rutscht dem überraschten Keeper Yannick Becker durch die Beine. Entsprechend kommentierte auch Uphusens Interimscoach Sven Apostel diesen Treffer: „Den ersten machst du normalerweise nicht.“

Zunächst tasten sich die Teams ab

Im Spiel war dies aber das zweite Tor, denn Hagen war zwei Minuten zuvor in Führung gegangen. Nach Ballverlust von Ole Laabs ließ Erik Köhler den wegrutschenden Burak Yigit hinter sich und auch TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek keine Chance. Zuvor war bei beiden Teams Abtasten angesagt, mit den beiden Toren fiel dann der Startschuss für die muntere Schlussphase der ersten Hälfte. Beide Teams kamen zu weiteren gefährlichen Abschlüssen, es trafen aber nur die Gastgeber. Rilind Neziri passte zu Ramien Safi, der den Ball in den Lauf von Besir Rogaqi prallen ließ. Dieser traf den Ball nicht richtig, aber genau passend, damit er im langen Eck landete – 2:1 (44.).

Nachdem Neziri die zweite Hälfte eröffnet hatte, indem er seinen Sololauf nicht mit einem Abschluss krönte, verflachte die Partie in spielerischer Hinsicht, gewann aber an Temperament. Viele kleine Fouls bestimmten nun das Geschehen. Und das tat insbesondere den Hagenern nicht gut. „Wir verlieren total den Kopf und spielen hinten raus keinen klaren Fußball mehr. Wir haben uns vorher auch keine Chancen am Fließband erarbeitet, hatten aber zumindest Struktur im Spiel“, monierte Werde. In dieser Phase schlugen dann auch wieder die Uphuser zu. Bei einem Befreiungsschlag von Rogaqi zeigte Ramien Safi seine große Stärke: seine Schnelligkeit. Safi erlief den Ball noch und Hagens Verteidiger machte den entscheidenden Fehler. „Du gehst nur runter, wenn du dir sicher bist, dass du auch den Ball bekommst,“ haderte Werde. Hatte er aber nicht und somit konnte Safi sich seinen Anspielpartner im Sechzehner aussuchen. Er entschied sich für den einlaufenden Barrie, der den Ball aus kurzer Distanz zum 3:1 einschob (69.). „Diese Situation haben wir im Training geübt. Immer ist der Ball beim Verteidiger angekommen, da hätte ich ausflippen können. Aber heute war es super“, freute sich Apostel.

Ruhe im Spiel war aber noch lange nicht. Apostel rief noch von der Seite: „Lasst jetzt ja nicht den Anschlusstreffer zu.“ Sekunden später spielte Hagens Mirko Franke den Ball an den zweiten Pfosten, wo Erik Köhler es jedoch gelang, den Ball aus wenigen Metern über das Tor zu jagen. Den Gästen fehlte es fortan an Offensivideen und Uphusen wusste insbesondere durch Ole Laabs und Frithjof Rathjen, die Ansätze bereits im Keim zu ersticken. Einmal musste aber noch Ahlers-Ceglarek seine Klasse zeigen. Ansatzlos aus 20 Metern zog Marc Holler ab (78.). „Überragend. Den schießt er einfach aus der Bewegung, da hast du als Torwart eigentlich noch gar keine Spannung, da du damit nicht rechnest“, lobte Apostel.

In der Schlussphase notierte Apostel noch, dass Marius Winkelmann (79.) und Elmehdi Faouzi (90.) zwei Konter ungenutzt ließen. „Ein paar Situationen am Ende hätten wir besser ausspielen können, aber ich bin zufrieden.“ Werdes Resümee klang entsprechend anders: „Mit dem inkonsequenten Abwehrverhalten und dadurch, dass wir ab der 60. Minute den Kopf verloren haben, war die Niederlage nicht unverdient.“