Stolzer Blick auf sein Bundesverdienstkreuz am Bande: Johann Stadtlander. (Björn Hake)

Achim. „Napoleon? Ja, das passt.“ Johann Stadtlander erkennt sich in dem französischen General, Diktator und Kaiser durchaus wieder. Stadtlander selbst war einst ebenso zielstrebig. Entsprechend betitelt er sich als „eiserner Funktionär“. Ein solches Amt bekleidete der Achimer 30 Jahre lang beim Niedersächsischen Tennisverband sowie Deutschen Tennis Bund (DTB). Heute ist Johann Stadtlander längst im Ruhestand angekommen und feierte vor Kurzem seinen 80. Geburtstag.

Das Bundesverdienstkreuz bewahrt er wohlbehütet in seinem Haus in Uesen auf. 2003 wurde Johann Stadtlander damit für sein außerordentliches Engagement im Tennissport geehrt. Holt er heute das Kreuz am Bande aus der kleinen grünen Schachtel hervor und betrachtet es, schießen im spürbar die vergangenen Zeiten durch den Kopf. So etwa die Jahre von 1987 bis 1991 als er das Amt des Bundesjugendwartes und Vizepräsidenten des DTB bekleidete. Seine Aufgabe damals war definitiv keine einfache. Es galt, Talente in die Weltspitze zu führen, die die Ära nach Boris Becker und Steffi Graf prägen sollten. „Wir waren immer bestrebt, aber Becker und Graf waren absolute Ausnahmesportler“, betont Stadtlander heute und verweist dennoch mit jeder Menge Stolz auf diejenigen, die folgten. Das waren unter anderem Spielerinnen wie Barbara Rittner, ehemals Platz 24 der Weltrangliste und heutige Bundestrainerin, oder Anke Huber, einst Nummer vier der Welt.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Rittner und Huber waren nun auch zu Gast bei Stadtlanders Feier zum 80. Geburtstag und dürften mit ihm zusammen in Erinnerungen geschwelgt haben. Im Jahr 1991 etwa, als Rittner beim legendären Wimbledon-Turnier den Juniorinnen-Titel davontrug. „Das war die schönste Zeit“, betont Stadtlander heute mit einem Lächeln im Gesicht. Getrübt wird das auch nicht, wenn er sich an die weniger schönen Zeiten erinnert. Denn sein Abgang 2002 nach acht Jahren als Präsident des NTV war kein sonderlich versöhnlicher. Der Grund ist auf den berühmten Franzosen zurückzuführen, in dem sich Stadtlander wiedererkennt. „Ich war sehr energisch, sehr dominant, ich war Napoleon. Daraus entstanden dann einige Differenzen“, gibt er unumwunden zu. Ein Erlebnis hat sich besonders in seinem Gedächtnis verankert: „Eine Mannschaft aus Ganderkesee traf als Erster auf den Letzten. Sie schrieben alle Ergebnisse einfach auf, spielten aber nicht. Das hätte zur Folge gehabt, dass sie nicht auf-, sondern abgestiegen wären. Ich habe dann beschlossen, dass sie 500 Deutsche Mark zahlen müssen, dann ist das in Ordnung.“ Doch diese Entscheidung betraf nicht Stadtlanders Amtsbefugnis. „Ich hätte das an den Disziplinarausschuss abgeben sollen. Aber da kam der Napoleon durch. Da hätte ich zurückstecken müssen.“ Könnte er alles nochmals machen, würde er einige Dinge anders handhaben, „nicht in allen Bereichen rumfummeln“. 2004 hatte er die Chance dazu, „da wurde mir das Amt des NTV-Präsidenten nochmals angeboten“. Doch Stadtlander lehnte dankend ab. Zu sehr gefiel ihm bereits die ruhige Zeit nach seiner Funktionärslaufbahn, die er mit Golf und seiner Frau verbringt.

Dabei hatte er genau diesen Weg immer gewollt. Funktionär sein, das war Johann Stadtlander „mit Leib und Seele“. Angefangen hatte alles in seiner Jugendzeit als Tischtennis-Spieler. „Ich war damals in der Spitze Niedersachsen, wurde aber nie berücksichtigt. Daher habe ich mir gesagt: Du wirst mal Funktionär und machst das anders.“ Es folgte der Wechsel zum Tennis und später Stationen als Sportwart beim TV Grün-Weiß Achim, Kreissportwart und später über die Bezirksebene und den NTV bis hin zum DTB. Und Stadtlander setzte das um, was er sich vorgenommen hatte. „Ich ging auch in die Provinz. Es gab nicht nur Talente aus den Hochburgen wie Hannover, Braunschweig oder Hildesheim.“ Auch die Stadtlanders jener Zeit sollten eine Chance bekommen.

Zieht der Achimer ein Fazit seiner Funktionärslaufbahn, ist das ein positives. „Ich war immer ziemlich hart in der Sache, immer geradeaus, habe aber ein bisschen auch ein weiches Herz. Mein Ziel war immer, ganz nach oben zu kommen. Das habe ich geschafft. Es war eine schöne Zeit.“ Der Napoleon in ihm ruhe aber nun.