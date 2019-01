Der Jubel nach dem 4:1 im Finale gegen Bayer Leverkusen war bei der Hertha BSC aus Berlin grenzenlos. (Fotos: Björn Hake)

Damit hatten wohl die wenigsten Zuschauer in der Gustav-England Halle in Thedinghausen gerechnet: Mit einem klaren 4:1-Finalsieg hat Hertha BSC Berlin gegen Bayer Leverkusen, das zuvor das ganze Turnier dominiert und kein einziges Spiel verloren hatte, den 16. Jugendförderkreis-Cup des MTV Riede gewonnen. Nach dem Spiel waren die U11-Fußballer aus der Hauptstadt sichtlich erleichtert: „Leverkusen war der Favorit. Dass wir am Ende doch noch gewinnen, hat uns natürlich sehr gefreut“, sagte Hertha-Trainer Florian Klicke, der bereits zum vierten Mal beim JFK-Cup als Übungsleiter teilnahm.

Etwas gehemmt war die Stimmung dagegen bei den Leverkusenern. Sie waren bis zum Endspiel nicht zu schlagen. In den beiden Gruppenphasen kassierten sie lediglich drei Gegentreffer. „Wir waren einmal unkonzentriert und wurden direkt bestraft. Berlin war im Finale einfach besser“, befand Bayer-Coach Tobias Greue und war sich sicher: „Die Jungs werden daraus lernen und daran wachsen.“

Die Hertha zeigte im gesamten Turnierverlauf ebenfalls einen soliden Auftritt und platzierte sich in der Gruppe A mit zwölf Punkten und 22:2 Toren auf Rang eins. In der Zwischenrunde kamen sie ein wenig ins Straucheln. Gegen den Hamburger SV reichte es nur zu einem 2:2 und das erste Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen verloren sie knapp mit 0:1. Dennoch reichte es für das Halbfinal-Ticket. Dort trafen die Berliner im Stadtderby auf den 1. FC Union Berlin. Beide Mannschaften lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und alles sah stark nach einem Neunmeterschießen aus. Am Ende setzten sich die Herthaner knapp mit 4:3 durch und standen im Finale.

In diesem setzten sie mit dem 1:0 nach zehn Sekunden direkt das erste dicke Ausrufezeichen. „Das Spiel wurde gerade angepfiffen und wir lagen direkt hinten. Das kam für uns natürlich überraschend“, sagte Tobias Greue, dessen Team danach etwas ratlos wirkte und nicht mehr so richtig in die Spur fand. Das sollte sich durch das gesamte Spiel ziehen. Bis zur siebten Minute stand es aus Sicht des Favoriten 0:3, doch in Minute fünf folgte der Anschlusstreffer zum 1:3 und der Bayer-Nachwuchs schöpfte noch einmal Hoffnung. Diese wurde zwei Minuten vor dem Ende mit dem 4:1 der Berliner aber zunichte gemacht. „Wir waren von Anfang an da und wollten unbedingt gewinnen. Ich bin so froh, dass wir es am Ende geschafft haben“, freute sich Florian Klicke.

Reibungsloser Ablauf

Ebenfalls gefreut hat sich Danny Ohliger, Koordinator des Organisationsteams, über den Ablauf des zweitägigen Turniers. „Es lief unheimlich gut, sehr ruhig und vor allem entspannt“, lautete sein Fazit. Auch die Anzahl der Zuschauer, die den Weg in die Gustav-England-Halle gefunden hatten, habe Ohliger besonders gefreut: „Hier war eine Bombenstimmung. Wir hatten an beiden Tagen zwischen 800 bis 1000 Zuschauer in der Halle.“ Besonders überrascht habe den Moderator des Turniers die Mannschaft aus Paris: „Sie waren zum ersten Mal dabei und haben an beiden Tagen einen wirklich tollen und vor allem dynamischen Fußball gezeigt. Dass sie sich mit dem dritten Platz belohnt haben, hat uns alle natürlich sehr gefreut.“ Der Jugendfußball habe sich aus seiner Sicht im Laufe der Jahre verändert. „Die Mannschaften setzen ihren Schwerpunkt mehr auf die Taktik und sind wesentlich disziplinierter als in den Jahren zuvor. Es gibt nur noch wenig Individualisten“, schilderte Ohliger.

Erstmals wurde das Turnier in diesem Jahr im Internet unter sportdeutschland.tv übertragen. Auch das kam positiv an: „Ich habe aus dem Harz und aus Bayern Rückmeldungen erhalten. Sogar der Vereinspräsident des polnischen Teams FFA Warschau saß am Laptop und hat sich das Ganze angeschaut. Das wollen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholen“, kündigte Danny Ohliger an. Ansonsten stehe für den 17. Jugendförderkreis-Cup keine weitere Veränderung an. „Wir haben es in den Jahren so gut optimiert, dass es vielleicht bis auf ganz kleine Kleinigkeiten nichts mehr zu verändern gibt“, sagte der Koordinator des Organisationsteams.