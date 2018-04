Birte Wacker gewann gegen die Gäste aus Lüneburg drei Einzel. (Björn Hake)

Holtum (Geest). Die Entscheidung ist so gut wie gefallen: Die Tischtennis-Damen des TSV Holtum (Geest) haben sich am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Landesliga Lüneburg so gut wie gesichert. Durch einen 8:5-Heimsieg gegen den ESV Lüneburg kann die Mannschaft aus der Gemeinde Kirchlinteln jetzt nur von noch Platz eins verdrängt werden, wenn sie am finalen Spieltag gegen den Zweiten FSC Stendorf mit 0:8 verliert.

Daher wollte TSV-Kapitänin Heike Wahlers auch noch keine Glückwünsche zum Titelgewinn entgegennehmen. Fest steht jedoch, dass die Holtumerinnen beim Gewinn der Meisterschaft auf den Verbandsliga-Aufstieg verzichten würden.

Doppel unterliegt erstmals

Im Heimspiel gegen den Klub aus der Salzstadt erlebte der TSV Holtum (Geest) allerdings eine Premiere in dieser Saison. „Wir haben erstmals in dieser Serie in Doppel verloren“, sagte Heike Wahlers. Anja Meier und Corinna Völker mussten ihren Gegnerinnen den Sieg überlassen. Wahlers gewann dafür an der Seite von Birte Wacker das zweite Doppel des Tages.

Vor allem sei es Birte Wacker gewesen, die für Holtum im weiteren Verlauf zum Erfolgsgaranten avancierte, meinte Heike Wahlers. „Birtes drei Einzelsiege waren ausschlaggebend“, lobte die Mannschaftsführerin ihre Teamkollegin. Anja Meier und Corinna Völker hätten ebenfalls gute Leistungen abgerufen: „Das war schon eine runde Sache.“ Nur mit sich selbst ging Heike Wahlers hart ins Gericht: „Ich habe schwach gespielt.“ Immerhin setzte sie sich aber im Duell der beiden an Position eins gesetzten Spielerinnen mit 3:1 durch.