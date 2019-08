Matthias Mahnken zeigte in der Defensive des TSV Otterstedt eine gute Leistung und zog in die nächste Runde des Kreispokals ein. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Einige Überraschungen hat es am Mittwochabend im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gegeben. Der Titelverteidiger TSV Bassen II schied nach der Niederlage in TSV Brunsbrock aus. Ebenfalls auf der Strecke blieb der FC Verden 04 II, bei dem Stefan Twietmeyer Nerven zeigte und seinen Schuss im Elfmeterschießen neben das Tor jagte, während alle anderen Schützen trafen. Siwan Bezek vom TSV Otterstedt sorgte mit zwei Treffern für das Aus des TV Oyten II.

TSV Otterstedt – TV Oyten II 2:1 (1:1): Vor dem Spiel musste der Kreisliga-Aufsteiger aus Otterstedt mächtig improvisieren, um in die Partie zu gehen. Trainer Claas Bahrenburg stand eine Reihe seiner Stammspieler nicht zur Verfügung. So fehlten Pascal Wessely und Fabian Rebbin, die beide in der ersten Runde des Pokal-Wettbewerbs die Rote Karte sahen. Angreifer Wessely bekam wegen seines Fouls fünf Wochen Sperre und Wessely muss wegen einer Beleidigung vier Wochen zuschauen. Für den aus Sottrum gekommenen Christopher Litke (Arbeit) sprang Tom Hinrichs ein und spielte neben Matthias Mahnken in der Innenverteidigung. Mahnken und Hinrichs machten ihre Sache gut, sodass Keeper Jan Heimert zunächst vor keine großen Probleme gestellt worden war. Allerdings sah Heimert in der 20. Minute schlecht aus, als Henry Garbrecht ihn mit einem Distanzschuss düpierte und zum 1:1 traf. Die Otterstedter waren zuvor früh in Führung gegangen: Bereits nach sechs Minuten erlief sich Siwan Bezek einen Diagonalball von Moritz Meinel und ließ Oytens Keeper Dennis Welke keine Abwehrchance.

Oytens Trainer Jens Rathjen hatte eine junge Mannschaft aufgeboten. Der Coach wollte vor allem ein sicheres Kombinationsspiel sehen. Diesen Wunsch erfüllte seine Elf ihm. Allerdings hatte Rathjen mit seiner Elf zuvor hart im Training gearbeitet. Mit zunehmender Spielzeit schwanden daher die Kräfte bei seinen Spielern. Die Zuschauer bekamen dennoch eine rassige Partie zu sehen, welche in der 81. Minute entschieden wurde, als Bezek einen mit 2:1 für die Gastgeber abschloss. Coach Bahrenburg musste aber auch eine bittere Pille hinnehmen. Sein Innenverteidiger Mahnke blieb nach einem Zweikampf mit dem Oytener Mario Sonntag nach gut einer halben Stunde am Boden liegen. Er hatte sich ein tiefes Cut am linken Auge zugezogen und wurde vorsichtshalber mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, wo der Cut genäht wurde. „Ich habe nicht genau gesehen, ob die beiden mit dem Kopf zusammen gestoßen sind oder ob Mahnke einen Schlag mit dem Ellenbogen abbekam“, so Bahrenburg, dessen Team aufgrund der besseren und zahlreicheren Tormöglichkeiten verdient das Viertelfinale erreichte.

TSV Brunsbrock – TSV Bassen II 5:2 (2:0): „Von meiner Mannschaft habe ich eine gute Leistung gesehen. Das Team hat die vorgegebene taktische Marschroute in einem 4:3:3-System hervorragend umgesetzt und letztlich souverän und verdient gewonnen“, strahlte Henning Meyer. Der für Walter Hötzel gekommene Coach der Roten Teufel hatte einen Glücksgriff vor dem Anpfiff getan: Für Urlauber Mathes Tietje bot er Moritz Hestermann im Sturmzentrum auf. Hestermann markierte unmittelbar nach dem Seitenwechsel den vorentscheidenden Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 und setzte auch den Schlusspunkt, als er in der 72. Minute zum 5:2 traf. „Spätestens nach dem 4:0 hatten wir Bassen fest im Griff“, urteilte Meyer, der kurz nach dem 3:0 das 4:0 durch Andre Oestmann sah (51.). Oestmann hatte auch das 1:0 erzielt. Das schnelle Umschaltspiel der Roten Teufel wurde kurz vor der Halbzeit mit dem Treffer zum 2:0 durch Ronny Fiedler belohnt (40.). Der amtierende Pokalsieger TSV Bassen II fand erst zu seinem gewohnten Rhythmus, als die Partie entschieden war. Sebastian Wrede erzielte das 1:4 (53.), in der 70. Minute markierten die Männer von Marius Wagener durch Janek Holen das 2:4. „Jetzt haben wir zwei Wochen spielfrei, bevor es am 1. September in der Liga gegen den TB Uphusen II weitergeht“, sagte Meyer.

TSV Thedinghausen – FC Verden 04 II 7:5 n. E. (2:2, 1:1): Der Favorit auf den Kreisligatitel FC Verden 04 II ist aus dem Pokal ausgeschieden. Die Elf von Oliver Rozehnal hatte sich während der gesamten Spielzeit keine zwingende Torgelegenheit gegen Thedinghausen erarbeitet. Die Treffer für die Verdener resultierten aus Strafstößen, die Rene Bellmer (20.) und Stefan Twietmeyer (81.) verwandelten. Wobei der Elfer von Twietmeyer, der zum 2:2 führte, nach Ansicht des TSV-Trainers Jens Stührmann strittig war. „Der erfahrene Dennis Neumann hat den Körperkontakt unseres Abwehrspielers Hendrik-Niklas Dahm gern angenommen und sich fallen lassen“, beurteilte Stührmann die Situation. Sein Team gelang in der 31. Minute durch einen Distanzschuss von Daniel Terentjew das 1:1. Kurz nach der Pause ging der TSV durch das Tor von Mario Ohmes (48.) sogar mit 2:1 in Führung. Stührmann: „Wir hatten während der regulären Spielzeit mehrere beste Chancen, um die Partie zu entscheiden. Zudem hatten wir Pech, als der Referee zwei strittige Abseitspositionen von Thorben Lange pfiff.“ Im Elfmeterschießen hatten die Elf von Stührmann die besseren Nerven. Jan-Dirk Oelfke verwandelte den ersten, während Twietmeyer als erster FC-Schütze das Tor nicht traf. In der Folge wurden alle Elfer verwandelt. Als Lange als letzter Schütze für die Gastgeber traf, war das Spiel beim Stand von 7:5 entschieden.

Das Viertelfinale ist für den 3. Oktober angesetzt. Zuvor (28. August, 19.30 Uhr) wird noch die achte und letzte Begegnung des Achtelfinals zwischen dem TSV Bierden und dem FSV Langwedel-Völkersen II ausgetragen.

Weitere Informationen

Verdener Türksport – SV Hönisch 4:2 n. E. (0:0)

Tore im Elfmeterschießen für Verdener Türksport : Umut Ünlü, Onur Kaya, Kadir Caliskan, Nikita Littich; für SV Hönisch: Lennart-Louis Grose, Tobias Rolf, Max Brümmer

TSV Otterstedt – TV Oyten II 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Siwan Bezek (6.), 1:1 Henry Garbrecht (20.), 2:1 Siwan Bezek (81.)

TSV Lohberg – TSV Fischerhude-Quelkhorn 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Lukas Klapp (30.), 0:2 Jan Schröder (40.), 0:3 Dennis Mahler (75.), 0:4 Dennis Klee (90.)

TSV Brunsbrock – TSV Bassen II 5:2 (2:0)

Tore: 1:0 Andre Oestmann (26.), 2:0 Ronny Fiedler (40.), 3:0 Moritz Hestermann (48.), 4:0 Andre Oestmann (51.), 4:1 Sebastian Wrede (53.), 4:2 Janek Hohlen (70.), 5:2 Moritz Hestermann (72.)

TSV Jahn Westen – TSV Uesen 0:6 (0:1)

Tore: 0:1 Okan Sagir (33.), 0:2 Alexander Blank (61.), 0:3 Luca Becker (65.), 0:4 Alexander Blank (73.), 0:5 Okan Sagir (78.), 0:6 Anton-Kilian Schumacher (86.)

TSV Thedinghausen – FC Verden 04 II 7:5 n. E. (2:2, 1:1)

Tore: 0:1 Rene Bellmer (20.), 1:1 Daniel Terentjew (21.), 2:1 Mario Ohmes (48.), 2:2 Stefan Twietmeyer (81.); im Elfmeterschießen für TSV Thedinghausen: Jan-Dirk Ölfke, Steffen Schröder, Kevin Boss, Raffael Möller, Torben Lange; für FC Verden 04 II: Rene Bellmer, Hauke Kruse, Marcus Hofstadler

TSV Posthausen – TSV Dörverden 3:13 (2:7)

0:1 Luca-Marius Ahrens (5.), 0:2 Bastian Deke (13.), 0:3 Yanick Bögelsack (16.), 0:4 Bastian Deke (18.), 0:5 Bastian Deke (21.), 0:6 Jan-Luca Meineke (23.), 1:6 Joel Sobore (25.), 2:6 Dennis Sievers (34.), 2:7 Bastian Deke (42.), 2:8 Nikias Gosslau (ET 53.), 2:9 Paul Gauert (57.), 2:10 Emmanuel Nunu (62.), 2:11 Bastian Deke (67.), 2:12 Leon Delleske (74.), 3:12 Joel Sobore (75.), Bastian Deke (FE 85.)