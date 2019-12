Verbandsliga Nordsee Männer: Die Torschützenliste der Verbandsliga wird aktuell von Stefan Sträche angeführt. 115 Tore in zehn Spielen – so liest sich seine Bilanz. An diesem Wochenende versucht der von Ingo Ehlers trainierte TSV Daverden die Kreise von dem Top-Werfer der Liga einzuengen, wenn dieser im Trikot des TuS Haren in der Langwedeler Schulsporthalle aufläuft. Die Emsländer würden aber nicht nur aus Sträche bestehen, warnt Ingo Ehlers. Mit Martin Giesen habe dieser einen „genialen Partner“ am Kreis. „Haren spielt zu Hause ebenfalls ohne Backe, auch da haben wir daher keinen Vorteil. Aber wir wollen unser Spiel durchdrücken und die weiße Heimweste wahren“, sagt Ehlers. Allerdings müsse die zuletzt schwache Abwehrleistung verbessert werden. In der Tabelle liegen zwischen beiden Teams zwei Plätze und ebenso viele Punkte. Der TSV Daverden (13:7) steht mit einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter OHV Aurich II auf Platz fünf, auf Rang sieben folgt der TuS Haren (11:9). Bis auf die langzeitverletzten Patrick Bartsch und Niklas Wehrkamp stehen Ingo Ehlers im letzten Heimspiel des Jahres alle Akteure zur Verfügung.

Anpfiff: Sonntag um 16.30 Uhr in Langwedel