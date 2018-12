Tobias Naumann musste in Beckdorf eine Niederlage seiner SG Achim/Baden mit ansehen. (Björn Hake)

Beckdorf. Nach Handballspielen ist es zumeist das gleiche Prozedere. Zunächst verabschieden sich alle Beteiligten voneinander. Es folgt eine kurze Ansprache des Trainers an seine Mannschaft. Im Anschluss sind die Pressevertreter an der Reihe. Nach der Oberligapartie zwischen dem SV Beckdorf und den Gästen von der SG Achim/Baden war das anders. Tobias Naumann verspürte scheinbar keine Lust auf eine Analyse. Nachdem er ein paar Worte an seine Männer gerichtet hatte, verschwand der Coach der Spielgemeinschaft in der Kabine der Gäste – Tür auf, Tür zu. Keine Frage: Tobias Naumann war bedient. Und das war nur allzu verständlich. Denn es galt eine Niederlage aus der Kategorie bitter zu verarbeiten. Nicht ein einziges Mal lagen die Gäste beim 29:32 (14:18) gegen den SV Beckdorf in Führung.

Der junge Max Borchert brachte es auf den Punkt. „Jetzt kann es noch mal eng werden“, sagte der Linkshänder, der auch für die A-Jugend des TV Oyten in der Bundesliga aufläuft. Hätte die Begegnung zwei Wochen früher stattgefunden, dann wäre es für die Achimer zu einem Wiedersehen mit ihrem früheren Trainer Steffen Aevermann gekommen. Nachdem der Coach wie bereits vor zwei Jahren bei der SG nun auch in Beckdorf vorzeitig sein Amt zur Verfügung gestellt, nahm am Sonnabend nun Jonas Kaucikas auf der Bank der Gastgeber Platz. Der 64-jährige gebürtige Litauer und ehemalige Nationalspieler führte den SVB bereits in der Saison 2006/07 in die damalige Regionalliga. Zuletzt war Kaucikas in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein unterwegs.

Für den Aevermann-Nachfolger war es ein Einstand nach Maß. Mit dem Erfolg hat der ehemalige Drittligist die Rote Laterne an den TSV Bremervörde weitergereicht. Zwei Trainingseinheiten hatte Kaucikas bei den Beckdorfern vor der Partie gegen die SG Achim/Baden geleitet, und dabei zumindest bei Klaus Fuhrmann einen guten Eindruck hinterlassen. „Es gibt klare Ansprachen. Jeder weiß jetzt, wo dran er ist. Das kann noch etwas werden mit dem Klassenerhalt“, erzählte der vierfache Torschütze der Beckdorfer.

Zwei Youngster überzeugen

Für die SG Achim/Baden war schon der Beginn alles andere als optimal verlaufen. Nach zwölf Minuten hieß es 8:4 für den SV Beckdorf. Im weiteren Verlauf fing sich die Naumann-Sieben. Vier Minuten vor der Halbzeit verkürzte Kevin Podien auf 14:12. Es folgte der Treffer zum 15:12 für den SVB und eine Rote Karte für Achims Jan Wolters. Eine harte Entscheidung: Wolters war in einer unübersichtlichen Aktion mit einem Beckorfer Spieler zusammengeprallt. Ob nun aber unglücklich oder verdient – der SV Beckdorf nutzte die Überzahl. Mit einer Vier-Tore-Führung für das Heimteam wurden die Seiten gewechselt. In Durchgang zwei durften die Gäste bis zum 25:23 durch Max Borchert auf etwas Zählbares hoffen. Danach zog Beckdorf vorentscheidend auf fünf Tore davon – 20:15 (55.).

„In der ersten Halbzeit bekommen wir in der Deckung keinen Zugriff und nach dem Wechsel schließen wir mehrmals zu früh ab“, nannte Thorben Schmidt zwei Gründe für die Pleite. Unter dem Strich, sagte der Co-Trainer der Gäste, sei es zu wenig gewesen. Zu überzeugen wussten aufseiten der Weserstädter zwei Youngster. Noah Dreyer (8/4 Tore) gefiel im zweiten Spielabschnitt im rechten Rückraum mit viel Zug zum Tor. Rechtsaußen Max Borchert erzielte bei sieben Versuchen sechs Tore.