An guten Tagen ist Jannik Tölle mehr als eine Bereicherung für den TSV Ottersberg. Mit seiner herausragenden körperlichen Präsenz kann er dem Spiel des Bezirksligisten absolute Sicherheit verleihen. Momentan aber liefert er nicht seine Leistung ab – und teilt damit zurzeit eine Gemeinsamkeit mit seinen ebenfalls schwächelnden Mitspielern. (Hake)

Jannik Tölle: Ich kann es mir schwer erklären. Es hat an vielen Sachen gefehlt. Wir sind auf alle Fälle nicht gut reingekommen und konnten uns nur wenig Torchancen erspielen. Das hatte sicher auch mit Hambergen zutun, die das sehr gut gemacht haben. Man merkt, dass das eine eingespielte Truppe ist. Sie ermöglichten uns nur wenig Räume und durch ihr frühes Stören mussten wir mit langen Bällen agieren. Das liegt uns nicht, weil wir vorne nicht die größten Stürmer haben.

Wir sind stark genug. Daran braucht man nicht zu zweifeln. Die Qualität ist definitiv vorhanden. Das hat man letztes Jahr schon in einigen Spielen in der Landesliga gesehen. Wir kriegen es nur nicht immer auf den Platz. Manchmal läuft dann nicht jeder so viel, wie er kann. Oder manchmal kämpfen wir auch nicht genug.

Ja, ich kann es auch schwer erklären. Ich spiele schon die gesamte Saison nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich komme irgendwie schwer rein und weiß auch, dass ich mehr als jetzt gerade machen muss. Es ist für mich auch schwer festzumachen, woran es liegt. Wahrscheinlich spielt da die Tatsache mit rein, dass ich wegen Fortbildungen im Beruf nicht immer im Training sein kann.

Das kann man schon so sagen. Das war ein kollektiver Ausfall und da kann man keinen aus der Kritik rausnehmen. Wir stehen alle in der Verantwortung. Wenn wir in dieser Saison nur um die Plätze drei, vier und fünf spielen, wäre das nicht zufriedenstellend. Dann müssten wir schon hinterfragen, ob wir genug gemacht haben.

Er kann da nichts machen. Jan ist zwar der Erste, der die Schuld auf sich nimmt. Aber wir stehen mit elf Leuten auf dem Platz, da kann der Trainer nichts machen. Er braucht sich keinen Vorwurf zu machen, das war ein Ding der Mannschaft und nicht von ihm. Vor dem Spiel gegen Hambergen hat er eine überragende Ansprache gehalten, uns heißgemacht und sehr gut motiviert. Bei uns ist es eine Mentalitätsgeschichte und Einstellungssache von uns Spielern. Da nehme ich mich auch nicht raus.

Genauso wie die beiden. Wir haben zwar noch knapp 20 Spieltage, aber wir sind momentan gut beraten, auf unsere Leistung und uns selbst zu schauen. Bis zum Winter sollten wir zusehen, wieder eine Schippe draufzulegen, um in die Erfolgsspur zu finden. Bis dahin sollte die Tabelle für uns auch tabu sein.

Der FC Hambergen wird sicher nicht mehr viele Punkte liegenlassen. Sie sind gut in Form und werden das auch mitnehmen. Im Gegensatz zu uns entscheiden sie auch die vemeintlich leichten Spiele für sich. Das ist zurzeit ein maßgeblicher Unterschied gegenüber uns und dem TSV Etelsen. Denn von den Spitzenspielen hat jeder eins gewonnen: Hambergen hat uns besiegt, Etelsen hat Hambergen besiegt und wir haben Etelsen besiegt. Da ist die Bilanz also ausgeglichen.

Sicher werden wir unter Woche mal miteinander sprechen. Das machen wir regelmäßig – auch nach gewonnenen Spielen – und das werden wir sicher auch jetzt tun. Wir müssen aber auch ruhig bleiben und den Blick nach vorne richten. Logisch ist keiner bei uns begeistert. Wir sind alle enttäuscht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir nach Hülsen einen weiteren Nackenschlag verdauen müssen. Wir sind da fest entschlossen, eine Reaktion folgen zu lassen und wollen mit der passenden Einstellung ein gutes Ergebnis erzielen.

Zur Person

Jannik Tölle (23)

gehört beim Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg zum absoluten Stammpersonal. Im Interview spricht der zentrale Mittelfeldspieler über den aktuellen Misserfolg und versucht Erklärungen hierfür zu finden.